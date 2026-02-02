Survivor’da Çifte Şok! Barış Murat Yağcı Hem Disiplin Cezası Aldı Hem De Hakkında Yakalama Kararı Çıktı.

Survivor 2026’nın en iddialı isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, hem ada içinde hem de ada dışında zor günler geçiriyor. Ünlülere yönelik başlatılan büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Yağcı, adada da en katı kuralı çiğneyince Acun Ilıcalı’dan sert bir ceza aldı.

Teknik Ekibin Yemeklerine Baskın!

Survivor konseyinde şok bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nefise’nin gizlice teknik ekibin yemeklerini yediğini tespit ettiklerini duyurdu. İşte konseyde yaşanan o ilginç diyaloglar:

Barış'ın İtirafı: Ilıcalı'nın "Teknik ekibin yiyecekleriyle münasebet kurmuşsun, doğru mu?" sorusuna Barış Murat Yağcı, pişkin bir tavırla "Olabilirim abi" yanıtını verdi.

Nefise'nin Bisküvi Savunması: "Önüme düşüverdi, kenara konmuş gördüm yedim" diyen Nefise, bisküvi kaçamağını kabul etti.

Acun Ilıcalı Cezayı Kesti: 3 Ödül Yasak!

Özellikle eski yarışmacıların bu tarz ihlallere girişmesine sinirlenen Acun Ilıcalı, diğer yarışmacılara da örnek teşkil etmemesi adına cezayı ağırlaştırdı:

"Eski yarışmacılar gelip böyle bir şeye teşebbüs ettiği için... Şu an için Barış ve Nefise bu konunun muhatabı. Üçer ödülden yararlanmayacaksınız."

Ada Dışında Adli Kriz: Yakalama Kararı!

Barış Murat Yağcı için asıl büyük sorun ise ada dışında yaşanıyor. İstanbul merkezli yürütülen ve aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Mika Raun gibi isimlerin de bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında, Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Yarışmacının Dominik’teki akıbeti ve Türkiye’ye dönüp ifade verip vermeyeceği merak konusu.