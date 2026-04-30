Survivor’da Büyük Skandal: Kurgu Hatası Ağır Küfrü Yayına Taşıdı!

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da, finale sayılı günler kala tansiyon sadece yarışmacılar arasında değil, ekran başında da yükseldi. Yarışmanın son bölümünde yaşanan bir kurgu hatası, yarışmacılardan Barış’ın Lina’ya yönelik ağır küfrünün sansürlenmeden yayına girmesine neden oldu.

"Zılgıt" Tartışması Küfürle Bitti

Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabetin kızıştığı bölmede, oyun alanındaki gerginlik had safhaya ulaştı. Yarışmacılardan Lina, Barış’ın kaybettiği bir sayı sonrası rakibine hitaben, “Bir sonraki sayıda zılgıt çekeceğim” diyerek imalı bir göndermede bulundu. Bu söze oldukça sinirlenen Barış, Lina’ya yönelik çok ağır ve küfürlü bir ifade kullandı.

Kurgu Hatası Skandalı Doğurdu

Normal şartlarda biplenmesi veya kurguda kesilmesi gereken o anlar, teknik bir hata sonucu ham haliyle ekranlara yansıdı. Barış’ın, "Ananın a…..na çek" şeklindeki küfürlü sözlerinin açıkça duyulması, izleyicilerde şok etkisi yarattı. Ailelerin ve çocukların da izlediği bir saatte böyle bir içeriğin yayına yansıması, kurgu ekibine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Sosyal Medyadan Tepki Yağıyor

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Survivor yapım ekibini ve kanal yönetimini yayındaki denetimsizlik nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu. İşte öne çıkan bazı yorumlar:

"Denetim nerede?": "Yılların tecrübeli yapım ekibi böyle bir hatayı nasıl yapar? Çocuklarımız izliyor."

"Diskalifiye edilmeli": "Sadece kurgu hatası değil, Barış'ın bir kadına yönelik bu üslubu kabul edilemez. Yaptırım uygulanmalı."

"Tansiyon kontrolden çıktı": "Finale gidiyoruz derken saygı tamamen ortadan kalkmış. Acun Medya'nın buna müdahale etmesi şart."

Survivor tarihinin en büyük yayın kazalarından biri olarak nitelendirilen bu olay sonrası, yapım ekibinden veya Acun Ilıcalı'dan bir özür ya da açıklama gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.