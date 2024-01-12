Survivor'da büyük kavga! Sercan, Nagihan, Turabi... Acun Ilıcalı müdahale etti!

Survivor 2024 All Star, henüz başındayken kaos ve tartışmaların eksik olmadığı bir sezon olarak izleyicileri şaşırtıyor. Geleneksel SMS oylaması yerine yarışmacı performanslarına göre belirlenecek şampiyonun belirlendiği bu sezonda, tüm yarışmacılar daha agresif ve rekabetçi bir tutum sergilerken, yeni bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yarışma esnasında düşen Sercan'ın Nagihan'a karşı gösterdiği tepkiler fragmana damgasını vururken, Nagihan'a bağırdığı için Sercan'ın üzerine yürüyen Turabi de olaya dahil oldu.

Fragmanın devamında Nagihan'ın, 'Sen kimsin bana bağırırsın?' diyerek Sercan'a karşı saldırgan bir tavır sergilemesi konseye taşındı. Bu olayın ardından Acun Ilıcalı ile Nagihan arasında bir tartışma yaşandı.

Sercan hakkında "Bu kim ya?" diye soran Nagihan'a Acun Ilıcalı'nın "Milli futbolcu" yanıtı, konseyde gergin bir atmosfer yarattı. Bu tartışma hakkında alınacak karar ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.



