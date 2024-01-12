Survivor'da büyük kavga! Sercan, Nagihan, Turabi... Acun Ilıcalı müdahale etti!

Survivor All Star 2024, kavga ve kaosun bolca yaşandığı bir sezonla ekranlara 'merhaba' dedi. Ancak yeni bölüm fragmanında yaşanan büyük kavga, izleyicileri şaşkına çevirdi. Oyun sırasında düşen Sercan'ın Nagihan ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında Turabi'nin müdahalesiyle kavga daha da büyüdü. Bu olayların konseye taşınması üzerine Acun Ilıcalı, duruma müdahale etti.

Survivor'da büyük kavga! Sercan, Nagihan, Turabi... Acun Ilıcalı müdahale etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-01-2024 10:04

Survivor 2024 All Star, henüz başındayken kaos ve tartışmaların eksik olmadığı bir sezon olarak izleyicileri şaşırtıyor. Geleneksel SMS oylaması yerine yarışmacı performanslarına göre belirlenecek şampiyonun belirlendiği bu sezonda, tüm yarışmacılar daha agresif ve rekabetçi bir tutum sergilerken, yeni bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yarışma esnasında düşen Sercan'ın Nagihan'a karşı gösterdiği tepkiler fragmana damgasını vururken, Nagihan'a bağırdığı için Sercan'ın üzerine yürüyen Turabi de olaya dahil oldu.

Fragmanın devamında Nagihan'ın, 'Sen kimsin bana bağırırsın?' diyerek Sercan'a karşı saldırgan bir tavır sergilemesi konseye taşındı. Bu olayın ardından Acun Ilıcalı ile Nagihan arasında bir tartışma yaşandı.

Sercan hakkında "Bu kim ya?" diye soran Nagihan'a Acun Ilıcalı'nın "Milli futbolcu" yanıtı, konseyde gergin bir atmosfer yarattı. Bu tartışma hakkında alınacak karar ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

 

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