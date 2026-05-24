Survivor’da Aşk Krizi Büyüyor: Kerimhan Duman Hamlesi Şaşırttı

Survivor 2026’da finale doğru yaklaşılırken yarışmadaki rekabet kadar yarışmacıların özel hayatlarına dair iddialar da gündemden düşmüyor. Mavi takım yarışmacısı Beyza’nın kamptan izinsiz ayrıldığı anlara ilişkin görüntüler hem adada hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından ortaya atılan aşk söylentileri ise magazin dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

Kamptan Kaçış İddiası Ortalığı Karıştırdı

İddialara göre Beyza’nın kamp alanından gizlice ayrılarak Sercan’ın bulunduğu bölgeye geçtiği anlar yarışmanın seyrini değiştiren gelişmeler arasında yer aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası yarışmacının davranışları adadaki dengeleri de etkiledi. Bu gelişme kısa sürede “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Aşk Söylentileri Sosyal Medyayı Salladı

Beyza ve Sercan arasında yakınlaşma olduğu iddiaları yayılırken gözler Beyza’nın özel hayatına çevrildi. Yarışma öncesinde oyuncu Kerimhan Duman ile ilişkisi olduğu konuşulan Beyza’nın bu süreçteki durumu da merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikili arasındaki bağın kopup kopmadığını tartışmaya başladı.

Kerimhan Duman’dan Sessiz Ama Sert Hamle

Tüm bu gelişmeler yaşanırken en dikkat çeken adım Kerimhan Duman’dan geldi. Daha önce Beyza’ya destek içerikli paylaşımlar yapan Duman’ın son olayların ardından sosyal medya hesabında radikal bir değişikliğe gittiği görüldü. Ünlü oyuncunun Beyza ile ilgili tüm içerikleri kaldırması ve takipten çıkması kısa sürede gündem oldu.

Ayrılık İddiaları Güçlendi

Duman’ın bu hamlesi, “ilişki sona mı erdi?” sorularını beraberinde getirdi. Taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Survivor cephesindeki bu hareketlilik yarışma dışı tartışmaları da iyice alevlendirmiş durumda.