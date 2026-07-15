Gupse Özay Ve Barış Arduç'tan Büyük Sürpriz! Jan Asya Gündemde

Barış Arduç ile Gupse Özay magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olsalar da özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İkilinin hikâyesi yıllar önce Deliha filminin setinde başlamış arkadaşlıkları zamanla büyük bir aşka dönüşmüştü. 2020 yılında evlenen çift 2022'de ise kızları Jan Asya'nın doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı.

O günden bu yana kızlarını kameralardan uzak büyütmeye özen gösteren ikili sosyal medyada da aile hayatlarına dair paylaşımlarını oldukça sınırlı tutuyor. Bu yüzden yaptıkları her paylaşım kısa sürede gündem olmayı başarıyor.

Sürpriz Kare Takipçileri Heyecanlandırdı

Bu kez sürpriz yapan isim Barış Arduç oldu. Başarılı oyuncu Instagram hesabından kızı Jan Asya'nın yer aldığı sıcacık bir kare paylaştı. Uzun süredir küçük kızlarını merak eden takipçileri bu paylaşımı görünce adeta yorum yağmuruna tuttu.

Baba-kızın doğal ve samimi karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı Jan Asya'nın ne kadar büyüdüğünü söylerken paylaşıma "Ne kadar tatlı", "Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor" ve "Baba-kız enerjisi harika" gibi yorumlar yaptı.

Paylaşımlarıyla Dikkat Çekiyorlar

Barış Arduç ve Gupse Özay şöhretlerine rağmen aile yaşamlarını ön planda tutmamalarıyla da takdir topluyor. Magazin gündemine çoğu zaman projeleriyle gelen çift özel hayatlarını ise mümkün olduğunca kendi sınırları içinde yaşamayı tercih ediyor.

İşte tam da bu yüzden Jan Asya'nın yer aldığı her yeni fotoğraf hayranları için ayrı bir sürprize dönüşüyor. Son paylaşım da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Barış Arduç'un yayınladığı baba-kız karesi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları arasına girerken takipçiler hem minik Jan Asya'nın son halini görmenin heyecanını yaşadı hem aileye iyi dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.