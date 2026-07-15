Haluk Levent Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in savcılık işlemleri tamamlandı. Ünlü sanatçı 19 şüpheliyle birlikte tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haluk Levent Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 22:05

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan isimler arasında bulunan şarkıcı Haluk Levent'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Sürecin ardından Levent ile birlikte toplam 19 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ayrıca 5 kişi hakkında adli kontrol, 1 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Soruşturmanın Odağında Neler Var?

Soruşturma Ahbap Derneği adına toplanan bazı bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, mali hareketler ve para transferleri uzun süredir inceleme altındaydı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

MASAK Raporları Dikkat Çekti

Dosyada en çok konuşulan başlıklardan biri de MASAK tarafından hazırlanan raporlar oldu. İddialara göre bazı şüphelilerin hesaplarında, gelir durumlarıyla uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Bunun yanı sıra yüklü miktarda para transferleri şans oyunları hesaplarına aktarılan ödemeler ve kısa süre içinde gerçekleştirildiği öne sürülen çok sayıda tapu devri de soruşturma kapsamında incelenen konular arasında yer aldı.

Mahkemenin Kararı Bekleniyor

Savcılık aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi için tutuklama talebinde bulunurken, diğer bazı şüpheliler hakkında adli kontrol uygulanmasını istedi. Dosyanın bundan sonraki aşamasında son sözü nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği söyleyecek. Hakimlik savcılığın sevk yazısını ve şüphelilerin savunmalarını değerlendirdikten sonra tutuklama adli kontrol ya da serbest bırakma yönünde karar verecek.

Gözler Mahkemeden Çıkacak Kararda

Soruşturma kamuoyunda yakından takip edilirken, mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor. Süreç henüz devam ediyor ve bu aşamada sevk kararı bir tutuklama kararı anlamına gelmiyor. Hakimliğin değerlendirmesinin ardından dosyanın nasıl ilerleyeceği ve şüpheliler hakkında hangi kararların verileceği önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.

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