Magazini Sallayan Aşk! Aytaç Şaşmaz'ın Sevgilisi Kim?

Aytaç Şaşmaz'ın oyuncu Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine damga vurdu. Kıbrıs'taki sürpriz ziyaret iddiaları güçlendirdi.

Magazini Sallayan Aşk! Aytaç Şaşmaz'ın Sevgilisi Kim?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 21:58

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Aytaç Şaşmaz bu kez rol aldığı projelerden çok özel hayatıyla konuşuluyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Erkan karakteriyle beğeni toplayan oyuncunun meslektaşı Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Henüz ikiliden resmi bir açıklama gelmese de kulislerde konuşulanlar hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Yakınlaşma Sette Başladı

İddialara göre Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk'ün yolları birlikte rol aldıkları Kaosun Anatomisi dizisinde kesişti. İlk başlarda iyi bir arkadaşlık kuran ikilinin zamanla birbirlerine daha da yakınlaştığı konuşuluyor. Özellikle uzun süren set çalışmaları sırasında başlayan bu yakınlığın kısa süre içinde aşka dönüştüğü öne sürülüyor.

İlişkileri Mayıs Ayında Başladı İddiası

Magazin kulislerinde dolaşan bilgilere göre çiftin birlikteliği mayıs ayından bu yana devam ediyor. Her iki oyuncu da ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği için bugüne kadar birlikte görüntülenmemişti. Ancak son günlerde ortaya çıkan yeni detaylar aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

Kıbrıs Ziyareti Dikkat Çekti

İddiaların yeniden gündeme gelmesinin en büyük nedeni ise Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen Serra Arıtürk'ü ziyaret etmesi oldu. Serra Arıtürk yönetmen Emin Alper'in Kıbrıs'ta çekimleri devam eden İnsanlar dizisinde yer alırken Aytaç Şaşmaz'ın da geçtiğimiz günlerde sete gittiği konuşuluyor. İkilinin birlikte vakit geçirdiği ve oldukça mutlu göründüğü iddia edildi.

Gözler Ünlü Çifte Çevrildi

Şimdilik Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk cephesinden aşk iddialarını doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak magazin dünyasında konuşulan bu sürpriz yakınlaşma sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranları şimdi ikilinin sessizliğini bozup bozmayacağını merakla bekliyor. Eğer iddialar doğruysa ekranların sevilen iki oyuncusu magazinin yeni gözde çifti olmaya aday görünüyor.

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