Survivor'a Gidecek Bir İsim Daha Açıklandı

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna bir ismi daha eklediğini duyurdu. Ünlü oyuncu Deniz Çatalbaş, Mert Nobre, Keremcem ve Murat Arkın gibi isimlerin ardından Survivor'a katılan yeni ünlü oldu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-11-2025 17:37

Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri, kadronun tamamlanmasını beklerken Acun Ilıcalı’dan yeni bir duyuru geldi. Ünlü oyuncu Deniz Çatalbaş da Survivor’a katılıyor.

 

Survivor’ın Yeni Ünlüsü Deniz Çatalbaş Oldu

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star’a katılacak bir ismi daha açıkladı. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın’ın ardından Deniz Çatalbaş da kadroya dahil oldu.

Ilıcalı, "Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar'dan Alparslan Büyük Selçuklu'ya

Deniz Çatalbaş, kariyeri boyunca birçok film ve dizide rol aldı. Çatalbaş, "Arka Sokaklar", "Hür", "Ah Be Birader", "Alparslan Büyük Selçuklu" ve "Aşk ve Gurur" gibi yapımlarda yer almıştı.

