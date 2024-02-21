Survivor'a dünyaca ünlü bir isim katılıyor: Ronaldinho

Televizyon dünyasının en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor'a dünyaca ünlü bir isim katılıyor. Acun Ilıcalı, programın yeni sezonunda Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmacı olarak yer alacağını açıkladı.

Survivor'a dünyaca ünlü bir isim katılıyor: Ronaldinho
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2024 10:28

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Survivor programına dünya futbolunun efsane ismi Ronaldinho'nun katılacağını duyurdu. Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Brezilyalı futbol efsanesinin Survivor 2024 All Star'da gösteri maçında yer alacağını belirtti.

Ronaldinho'nun Survivor'a katılacağı haberi, spor ve televizyon dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Acun Ilıcalı, yaptığı duyuruda, "Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

Survivor hayranlarının merakla beklediği yeni sezon, Ronaldinho'nun katılımıyla birlikte daha da ilgi çekici hale gelecek gibi görünüyor. Futbolseverler, Brezilyalı efsane futbolcunun Survivor macerasını heyecanla takip edecekler.

Survivor 2024 All Star, Ronaldinho'nun gösteri maçıyla birlikte izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

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