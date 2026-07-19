Survivor Yarışmacısı Stavros Floros'un Dönüşü Yürek Dağladı!

Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros geçirdiği korkunç kazada bacağını kaybettikten aylar sonra ülkesine döndü. Havalimanındaki karşılama herkesi duygulandırdı.

Survivor Yarışmacısı Stavros Floros'un Dönüşü Yürek Dağladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 16:52

Survivor Yunanistan'ın şampiyonu Stavros Floros'un yaşadıkları son dönemin en duygusal hikâyelerinden biri oldu. Dominik Cumhuriyeti'nde çekimler sırasında geçirdiği korkunç kazanın ardından uzun bir tedavi sürecinden geçen Floros aylar sonra sonunda ülkesine döndü. Havalimanında onu bekleyen ailesi ve yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Hayatını Değiştiren Kaza

Her şey Survivor çekimleri sırasında yaşandı. Dominik'te zıpkınla balık avladığı sırada bir sürat teknesinin çarpmasıyla ağır yaralanan genç yarışmacı apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar günlerce büyük bir mücadele verdi ancak yaşadığı ağır hasar nedeniyle sol bacağı diz altından ampute edildi. Bu haber sadece Yunanistan'da değil Survivor izleyicileri arasında da büyük üzüntü yarattı.

Zorlu Tedavi Süreci

Kazanın ardından Amerika'da yaklaşık iki ay süren yoğun tedavi ve rehabilitasyon programına alınan Floros bu süreç boyunca moralini yüksek tutmaya çalıştı. Hastane odasından yaptığı paylaşımlarda her şeyin yolunda gittiğini söyleyen genç yarışmacı dünyanın dört bir yanından gelen destek mesajlarının kendisine güç verdiğini sık sık dile getirdi.

Havalimanında Duygu Dolu Anlar

Tedavisinin ilk bölümünü tamamlayan Stavros Floros sonunda ülkesine döndü. Havalimanında onu ailesi, dostları ve sevenleri karşıladı. Sarılmalar, gözyaşları ve alkışlar eşliğinde gerçekleşen o anlar Yunanistan basınında geniş yer bulurken, sosyal medyada da binlerce kişi Floros'a geçmiş olsun mesajları gönderdi. Bundan sonraki rehabilitasyon sürecine ülkesinde devam edeceği öğrenildi.

Acun Ilıcalı da Yanındaydı

Floros'un tedavisi devam ederken Acun Ilıcalı da hastaneye giderek genç yarışmacıyı ziyaret etmişti. O ziyaretten paylaştığı fotoğrafın altına "Pozitifliğin ve güçlü olmanın dersini veren güzel insan" notunu düşen Ilıcalı'nın paylaşımı büyük ilgi görmüştü. Floros da bu süreçte en büyük desteği yakın çevresinden gördüğünü söyleyerek özellikle Manos Malliaros için "Artık onu ailemden biri gibi görüyorum" sözlerini kullanmıştı. Yaşadığı büyük acıya rağmen pes etmeyen genç sporcu, şimdi yeni hayatına güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

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