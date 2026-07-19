Oğuzhan Uğur'un İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Tüm İddiaları Reddetti

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. BaBaLa TV'nin kurucusu olan Uğur hakkındaki tüm suçlamaları reddederken Ahbap Derneği ile arasında iddia edildiği gibi bir para trafiği olmadığını savundu. İfadesinde özellikle deprem döneminde yaşanan sürece dikkat çeken Uğur yaptıkları işin yardım toplamak değil doğru bilgiyi insanlara ulaştırmak olduğunu söyledi.

Deprem Sürecini Anlattı

Uğur, 6 Şubat depremlerinin ardından Haluk Levent'in daveti üzerine Hatay'a gittiklerini anlattı. Bölgede yardım ekipleriyle görüştüklerini ihtiyaçları tespit edip bunları sosyal medya üzerinden duyurduklarını belirtti. Yayınlarında AFAD, Ahbap ve Kızılay'ın doğrulanmış IBAN bilgilerini paylaştıklarını söyleyen Uğur "Biz para toplamadık, sadece bilgi aktardık" diyerek hakkındaki iddialara karşı çıktı.

Ayrıca Ahbap'ın mali yapısı ya da bağışların nasıl kullanıldığı konusunda hiçbir bilgi sahibi olmadığını ifade eden Uğur, kamuoyunda konuşulan yaklaşık 60 milyon liralık bağış rakamının da sadece kendilerine ulaşan vatandaşların beyanlarına dayandığını söyledi.

Haluk Levent İle İlgili Dikkat Çeken Sözler

İfadesinde Haluk Levent'le ilişkisine de değinen Oğuzhan Uğur sanatçıyla ilk kez yıllar önce programı sayesinde tanıştığını anlattı. Deprem döneminde Hatay'da bir araya geldiklerini söyleyen Uğur,2023'ten sonra Haluk Levent'le yüz yüze hiç görüşmediğini ifade etti. Son iki yılda ise yalnızca birkaç telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Para Transferleri Ve Ev İddialarına Yanıt Verdi

Dosyada yer alan para transferleriyle ilgili de açıklama yapan Uğur şirket hesaplarındaki tüm hareketlerin ticari faaliyetlerden kaynaklandığını söyledi. Evini krediyle aldığını, araç ödemesi olarak gündeme gelen 9,7 milyon liralık transferin ise banka tarafından iki kez iade edilmesi nedeniyle üç işlem gibi göründüğünü anlattı. Bunun 30 milyon liralık bir para hareketi anlamına gelmediğini vurguladı.

İfadesinin sonunda tüm suçlamaları reddeden Oğuzhan Uğur herhangi bir dolandırıcılık ya da yasa dışı para trafiğinin içinde olmadığını savundu. Soruşturma ise adli makamlar tarafından tüm yönleriyle devam ediyor.