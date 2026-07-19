Eski Saymandan Haluk Levent'i Sarsan İddialar Peş Peşe Geldi

Ahbap'ın eski saymanı Hüseyin Küçük emniyette verdiği ifadede Haluk Levent ve derneğin işleyişine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Soruşturma sürüyor.

Eski Saymandan Haluk Levent'i Sarsan İddialar Peş Peşe Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 21:14

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu kez dikkat çeken açıklamalar derneğin eski saymanı Hüseyin Küçük'ten geldi. Emniyette ifade veren Küçük görev yaptığı döneme ve sonrasında yaşandığını öne sürdüğü olaylarla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Özellikle Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya hakkında söyledikleri soruşturmanın seyrine ilişkin yeni bir tartışma başlattı.

"Çok Sert Tartışmalar Yaşadık" Dedi

Hüseyin Küçük ifadesinde dernek adına düzenlenen bazı çeklerin farklı kişilere verildiğini duyduğunu öne sürdü. Bu durumu öğrendiğinde Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya ile ciddi tartışmalar yaşadığını iddia eden Küçük aralarında "çok esaslı kavgalar" geçtiğini söyledi.

Ayrıca deneyimli yönetim kurulu üyelerinin zamanla görevden uzaklaştırıldığını yerlerine dernek çalışanlarından oluşan yeni bir yönetim oluşturulduğunu öne sürdü. Küçük'e göre bu değişikliklerin ardından derneğin çek, senet ve gayrimenkul işlemleriyle ilgili farklı bir süreç başladı. Ancak bu ifadeler soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialar niteliğinde olup yargı süreci devam ediyor.

Telefonundaki Çek Görüntüleri Soruldu

Emniyet ifadesinde Hüseyin Küçük'e telefonunda bulunan bazı VakıfBank çek görüntüleri de soruldu. Küçük söz konusu çeklerin kendi görevden ayrılmasının ardından gündeme geldiğini savundu. Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına düzenlenen bu çeklerin ticari alacak verecek işlerinde kullanıldığını duyduğunu öne sürdü.

Telefonunda bulunan görüntülerle ilgili soruları da yanıtlayan eski sayman çeklerin kullanım sürecinde aktif bir rolünün bulunmadığını ifade etti.

"Ben Ayrıldıktan Sonra Yaşandı" Savunması

Küçük Ahbap Derneği'nde 2022 ile Mayıs 2024 arasında sayman olarak görev yaptığını hatırlattı. Görevinden ayrıldıktan sonra derneğin işleyişinde yaşanan gelişmelerden sorumlu olmadığını söyleyen eski sayman dosyada yer alan usulsüzlük iddialarının tamamının kendi ayrılışından sonraki döneme ait olduğunu savundu.

Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı açıklamaları ve savunmaları alınmaya devam ederken iddialarla ilgili nihai değerlendirme ise adli makamların yürüteceği soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

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