Survivor yarışmacısı Kopuk dizinde!

FOX televizyonunun iddialı dizilerinden biri olan "Kopuk"un, kasımın başında sete çıkması planlanıyor.

"Kopuk" dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. MedYapım tarafından üretilen bu dizi, modern bir Robin Hood hikayesini seyircilere aktaracak. Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu dizi, 3 Kasım'da sete çıkma planları yapılıyor. Provaları şu anda devam eden diziye son olarak Cansu Tuman dahil oldu.

Geçen sezon "Teşkilat" dizisinde Ömer'in sevgilisini canlandıran ve daha sonra "Survivor" yarışmasına katılan Cansu Tuman, "Kopuk" dizisinde Yasemin karakterini oynayacak. Dizinin senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete Özden ve Selim Karadana yazarken, Kaan Yıldırım (Ferhan), Biran Damla Yılmaz (Sera), Seray Kaya (Müjde), Mustafa Açılan (Tan), Sarp Akkaya (Faruk) ve Engin Alkan (Bumin) gibi başarılı oyuncular da dizinin ana kadrosunda yer alacak.