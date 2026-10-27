Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Gürcistan'da Yakalanıp Türkiye’ye Getirildi!

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi! 45 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiaları ve suç dosyası.

Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Gürcistan'da Yakalanıp Türkiye’ye Getirildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 09:50

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Hikmet Tuğsuz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Farklı suçlardan aranan ve Türkiye'ye dönmemek için ülke ülke dolaşan Tuğsuz, Gürcistan'da yakalandı. İşte detaylar...

2025 yılında Survivor'da yarıştığı dönemde Hikmet Tuğsuz hakkında farklı suçlardan gözaltı kararı çıkarılmıştı. Dominik'te çekimler devam ederken yarışmacı finale az bir zaman kala programdan ayrılmış ve kayıplara karışmıştı. 45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamalarından hakkında 12 yıl hapis cezası iddiaları olan Survivor Hikmet o günden beri ülke ülke dolaşıyor, Türkiye'ye gelmiyordu.
 

Gürcistan'da Yakalandı!


İçişleri Bakanlığı, son bir ayda kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlunun 8 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Ülkeye getirilen arasında Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un da olduğu öğrenildi. Tuğsuz’un Gürcistan’da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. 

Kabarık Suç Listesi 


Hikmet Tuğsuz hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kasten yaralama, basit yaralama, iftira, kamu kurum ve kuruluşları, vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, cumhurbaşkanına hakaret gibi pek çok suçlama olduğu söyleniyor.

 

 

 

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