Eypio Nasıl Battığını Anlattı, Kahkahalar Tavan Yaptı

Ünlü rapçi Eypio, Fatih Altaylı'nın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eğlenceli anlara sahne olan programda kahkahalar havalarda uçuştu. Eypio'nun ticarete atılmasıyla başlayan komik olaylar serisi Fatih Altaylı'yı gülme krizine soktu. İşte detaylar...



"Benim Suşiyle Ne Alakam Var?"



Gömün Beni Çukura, Günah Benim Suç Benim şarkılarıyla ünlenen rapçi Eypio, Fatih Altaylı'nın programında müzik dışında yaptığı işlerden bahsetti. Ünlü olup para kazanmaya başladıktan sonra bir sushi dükkanı açtığını anlatan Eypio şöyle konuştu:



"Suşici açtım. İki hafta sonra korona çıktı. Sushi de battı. Sushiyi zaten müziği yaptıktan sonra yaptım. G.tüm kalktı parayı bulunca... Tövbe estağfurullah, parayı biraz bulunca suşi yapalım dedim. Hayatımda suşiyi bir kere yemişim ya! Benim suşiyle ne alakam var? Bizim Zeytinburnu'ndan çekik gözlü arkadaşlar var, onları küçükken alıp suşicilere koyuyorlar. Onlardan Mustafa girdi kafama. Yoksa ben ne alakam var. Saçma sapan bir şeydi zaten battı."

Kıyafet Dükkanı da Sigara Yasağına Kurban Gitmiş



Fatih Altaylı ise, Eypio'nun bu açıklamalarına kahkahalarla güldü ve "E sonra müziğe mi döndün?" diye sordu. Eypio ünlü olmadan önce de ticarete atıldığını ama yine başaramadığını kendine has esprili üslubuyla anlattı:



"Taksim'de kıyafet dükkanı açtım. Müzikle birlikte bu işe de devam ediyordum. Sigara içme yasağı çıktı, bizim oraya kimse gelmedi. Taksim boşaltma stratejisi vardı sanki tam ona denk geldi. Dükkan oturmuştu olmadı."