Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven Hastanelik Oldu: Sevenleri Korkuttu!

Survivor 2020 şampiyonluğuyla adını milyonlara duyuran, sosyal medyanın en aktif isimlerinden Cemal Can Canseven hastaneden yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Koluna takılı serumla çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan sevilen fenomenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa sürede binlerce mesaj alan Canseven endişeleri gidermek için hızlı bir açıklama yaptı.

Serum Takılan Fotoğrafı Korkuttu

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can Canseven'in hastane odasındaki paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı. Sevenlerinin mesaj yağmuruna tuttuğu ünlü isim durumunun ciddi olmadığını belirten yeni bir açıklama paylaştı.



Instagram hesabından taraftarlarına seslenen Canseven, ''Sizi yerim. İyiyim iyiyim üşütmüşüm. Nazara geldik'' notuyla içleri rahatlattı. Yıllardır enerjik halleriyle tanınan başarılı ismin kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor.