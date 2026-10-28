Kızılcık Şerbeti'ni Bıraktılar, NOW TV'yle anlaştılar! Mavi Orkide Geliyor!

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz dönem beklenmedik olaylar yaşanmıştı. Önce bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Ardından dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür de projeden çekildi. Senaristlerin ayrılığından sonra bazı isimler kadroya tekrar dönse de Kızılcık Şerbeti'nde büyük bir oyuncu değişikliği yaşandı. Melis Civelek ve Zeynep Gür'den boşalan koltuğa ise Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler oturdu.



Medyapım Duyurdu



Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür hızlıca yeni bir diziyle anlaştı. İkilinin Now TV'de yayınlanacak olan Mavi Orkide dizisinin senaryosunu yazacağı öğrenildi. Yeni proje Ocak ayında ekrana gelecek. Medyapım Mavi Orkide ile ilgili ilk açıkmayı da sosyal medya üzerinden yaptı.

Başrol İçin Sürpriz İsim







Mavi Orkide'nin başrolünde kimin yer alacağı ise merak konusu oldu. Kulislerde Sadakatsiz dizisiyle büyük beğeni toplayan Cansu Dere'nin projenin başrolü olacağı konuşulmaya başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken görüşmelerin olumlu yolda ilerlediği söyleniyor. Eğer Cansu Dere Mavi Orkide ile ekranlara dönerse Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme alacağı hikayede nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.