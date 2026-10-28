Deniz Baysal'dan Yürek Burkan Çocukluk İtirafı: "Buzdolabında Hiçbir Şey Kalmıyordu!"

Deniz Baysal çocukluk yıllarındaki maddi zorlukları ve annesinin fedakarlıklarını ABtalks programında gözyaşlarıyla anlattı. İşte o duygusal anlar.

Deniz Baysal'dan Yürek Burkan Çocukluk İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 09:41

Cuma akşamları TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'de Esme karakteriyle karşmıza çıkan Deniz Baysal çocukluk günlerine dair duygu yüklü açıklamalarda bulundu. ABtalks programına konuk olan güzel oyuncu zorlu geçen çocukluk dönemlerini ve annesinin kendisi için yaptığı fedakarlıkları anlattı. İ

"Orta Gelirli Sanıyorduk Ama Buzdolabında Hiçbir Şey Kalmıyordu"
Programda geçmişine dönük acı günlerden bahseden Baysal çocuk yaşta maddi sıkıntılar çektiğinden bahsetti. "Çocukken kendimizi orta gelirli sanıyorduk ama ay sonunda buzdolabında hiçbir şey kalmıyordu." diye konuşan güzel oyuncu "Çocuk olarak zorlandığım dönemler oluyordu." dedi.

"Sen Yemeyecek misin Dediğimde 'Ben Aç Değilim' Derdi"

Annesinin kendisi için yaptığı fedakarlıklardan da bahseden Deniz Baysal şöyle konuştu: 

"Annem ayda bir beni kumpir yemeye götürürdü. 'Sen yemeyecek misin?' dediğimde 'Ben aç değilim' derdi. Sadece benim tabağımdan bir iki çatal alıp bana yedirirdi."


Deniz Baysal'ın bu açıklamaları izleyenleri derinden etkiledi. Güzel oyuncunun annesiyle olan ilişkisi de takdir topladı.  Baysal'ın çocuk yaşta maddi zorluklar çekmesi ve şimdi bulunduğu konuma gelmiş olması da çalışmanın ve başarmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Sosyal Medyada Gündemde

Deniz Baysal'ın bu yürek yakan duygusal açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. X platformunda oyuncu için yüzlerce mesaj paylaşıldı. "Küçükken böylesi maddi zorluk yaşayan insanların büyüyünce iyi yerlere geldiğini görmek beni mutlu ediyor", "Bizde öyle büyüdük. İnsanın aklından hiç çıkmıyor o zamanlar." gibi yorumlar dikkat çekti. 


 

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