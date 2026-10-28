Büşra Develi'nin İngilizce Röportajı Dikkat Çekti: Akıcı Konuşmasıyla İltifatları Topladı!

Büşra Develi'nin Soul Arabia'ya verdiği İngilizce röportaj sosyal medyanın dilinde! Akıcı İngilizcesi ve zarafetiyle iltifatları topladı.

Büşra Develi'nin İngilizce Röportajı Dikkat Çekti: Akıcı Konuşmasıyla İltifatları Topladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 10:24

Büşra Develi Mısır'da düzenlenen 9. El Gouna Film Festivali'nin kapanış gecesine katıldı. Güzelliği ve şıklığıyla büyük beğeni toplayan yıldız isim Soul Arabia'ya İngilizce bir röportaj verdi. Develi akıcı konuşmasıyla dikkat çekti. 

Tatlı Küçük Yalancılar'dan Fi'ye ve Eşref Rüya'ya Uzanan Başarılı Kariyer

2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle kariyerine adım atan Büşra Develi fenomen yapım Fi'de canlandırdığı Bilge rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Ardından Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Akıncı, Erkek Severse gibi iddialı projelerde yer alan güzel yıldız  Alya, Hadi be Oğlum ve Arada gibi filmlerle beyaz perde de boy gösterdi. Son olarak ise Eşref Rüya dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı ve canlandırdığı Çiğdem Komiser rolüyle kendine bir kez daha hayran bıraktı.

El Gouna Film Festivali'nde Züleyha Kuru İmzalı Tarzıyla Büyülemişti

Türkiye'de rol aldığı diziler uluslararası arenada da ses getirdi. Dünya çapında pek çok etkinliğe katılan oyuncunun son durağı El Gouna Film Festivali oldu.

Mısır'da gerçekleşen etkinlikte Develi, Züleyha Kuru imzalı siyah elbisesiyle kırmızı halıda adeta göz kamaştırdı. Ünlü oyuncunun şıklığı Vogue Arabia'nın dikkatinden kaçmadı. Güzel yıldızı fotoğraflayan dergi, sayfalarında Türk oyuncuya geniş yer verdi. Ardından Soul Arabia'ya da röportaj veren başarılı aktrist kültürel birikimini de gözler önüne serdi.

Akıcı İngilizcesi ve Rahat Tavırlarıyla Sosyal Medyanın Gündeminde

Büşra Develi, Suudi Arabistan'daki film festivalinde İngilizce röportaj verdi. Başarılı oyuncu tüm soruları oldukça akıcı bir dille yanıtladı. Oldukça rahat tavırlar sergilefi ve kendinden emin duruşuyla sosyal medyada takdir topladı. Büşra Develi hakkında övgü dolu paylaşımlar yapıldı. Bir kullanıcının yapmış olduğu "Yabancı sahnede rahat rahat İngilizce konuşmak çok yakışmış, özgüven her zaman en iyi aksesuar." yorumu dikkat çekti.


 

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