Oğuzhan Koç’la Evlilik Ne Zaman? Hazal Subaşı’ndan Olay Yanıt

Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç’un ilişkisi bir süredir magazin gündeminde yer alıyor. 2024 yılından bu yana birlikte olan çiftin ne zaman evleneceği de merak edilen konular arasında. Son olarak katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili konuşan Hazal Subaşı evlilik planlarının neden henüz netleşmediğini anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamaları düğün için gelecek yılı işaret etmesiyle dikkat çekti.

Düğün Planları Şimdilik Beklemede

Hazal Subaşı kendisine yöneltilen “Ne zaman evleniyorsun?” sorusuna oldukça açık bir yanıt verdi. Hem kendisinin hem de Oğuzhan Koç’un yoğun bir çalışma temposunda olduğunu söyleyen oyuncu evlilik hazırlıkları için uygun zamanı bulmanın kolay olmadığını belirtti.

Subaşı, “Evlenmek için biraz fazla yoğunuz” diyerek durumu özetledi. Ona göre evlilik yalnızca bir tarih belirlemekten ibaret değil; organizasyonundan hazırlıklarına kadar pek çok ayrıntıyı düşünmek gerekiyor.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle henüz net bir plan yapamadıklarını söyleyen oyuncu, gelecek yıl evlenebileceklerinin de sinyalini verdi. Subaşı “Bakacağız, seneye belki” sözleriyle kesin bir tarih olmadığını özellikle belirtti. Yani çiftin düğünü için şimdilik beklemek gerekiyor.

İlk Buluşmada Hesabı Kim Ödemeli?

Hazal Subaşı konuk olduğu “Savaş’ların Mutfağı” programında yalnızca evlilik hakkında değil ilk buluşmalarda hesabı kimin ödemesi gerektiği konusunda da konuştu.

Oyuncuya göre burada asıl mesele hesabın kim tarafından ödendiği değil karşı tarafın gösterdiği incelik. Subaşı, karşısındaki kişinin hesabı ödeme konusunda istekli davranmasının hoşuna gittiğini söyledi.

Ünlü oyuncu “Ben ödedim, o ödedi önemli değil” diyerek konunun maddiyatla ilgili olmadığını da vurguladı. Onun için önemli olan karşı tarafın böyle bir jest yapmak istemesi ve bunu davranışlarıyla göstermesi.

Gözler Gelecek Yıla Çevrildi

Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç’un evlilik planları henüz kesinleşmiş değil. Ancak oyuncunun gelecek yıl için açık kapı bırakması çiftin hayranlarını heyecanlandırdı. Bakalım yoğun iş temposu arasında düğün hazırlıklarına ne zaman vakit ayırabilecekler?