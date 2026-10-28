Deniz Baysal'ın Hayatını Değiştiren Dizi: "İnsanın Allah'ı Bulmasının Ne Demek Olduğunu Öğrendim"

Taşacak Bu Deniz'de canladırdığı Esme karakteriyle gündemden düşmeyen Deniz Baysal, ABtalks programına konuk oldu. Burada yaptığı derin açıklamalar magazin sayfalarında geniş yankı uyandırdı. Hayatını kökünden değiştiren olayları ilk kez samimi bir dille anlatan güzel oyuncunun "İnsanın Allah'ı Bulmasının Ne Demek Olduğunu Öğrendim" sözleri ekran başındakileri çok etkiledi. İşte detaylar....



"İnsanın Allah'ı Bulmasının Ne Demek Olduğunu Öğrendim"

Deniz Baysal: "İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı." https://t.co/d0s8ig3LMs — Populicc (@populicc) October 27, 2026

Deniz Baysal'ın yaptığı açıklamalar sosyal medyada da gündem oldu. Sanatçının açıklamalarından oluşan kısa videolar paylaşım rekorları kırdı. Baysal'ın "Bir rüya gördüm" diyerek söylediği şu sözler dikkat çekti:

"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu 2 sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum."



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Sunucu, güzel oyuncudan gördüğü rüyayı anlatmasını da istedi. Fakat Baysal, "Anlatmayayım rüyalar çok anlatılmaz derler. Ölümü gördüm diyebilirim, ne kadar hafif bir şey olduğunu... Hissettiğim şeyi tarif edemem" yanıtını verdi.



Deniz Baysal daha sonra "Biz TRT Tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı." diyerek hayatını kökten değiştiren diziyi de açıklamış oldu.