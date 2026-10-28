Deniz Baysal'ın Hayatını Değiştiren Dizi: "İnsanın Allah'ı Bulmasının Ne Demek Olduğunu Öğrendim"

Deniz Baysal o diziyle hayatının değiştiğini açıkladı! İslam tasavvufunu okumaya başlayan ve gördüğü rüyayı anlatan ünlü oyuncunun samimi itirafları.

Deniz Baysal'ın Hayatını Değiştiren Dizi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2026 09:28

Taşacak Bu Deniz'de canladırdığı Esme karakteriyle gündemden düşmeyen Deniz Baysal, ABtalks programına konuk oldu. Burada yaptığı derin açıklamalar magazin sayfalarında geniş yankı uyandırdı. Hayatını kökünden değiştiren olayları ilk kez samimi bir dille anlatan güzel oyuncunun "İnsanın Allah'ı Bulmasının Ne Demek Olduğunu Öğrendim" sözleri ekran başındakileri çok etkiledi. İşte detaylar....


"İnsanın Allah'ı Bulmasının Ne Demek Olduğunu Öğrendim"

 

 

 

Deniz Baysal'ın yaptığı açıklamalar sosyal medyada da gündem oldu. Sanatçının açıklamalarından oluşan kısa videolar paylaşım rekorları kırdı. Baysal'ın "Bir rüya gördüm" diyerek söylediği şu sözler dikkat çekti:

"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu 2 sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum."


Ayşe Şasa Projesi Dönüm Noktası Oldu

 


 

Sunucu, güzel oyuncudan gördüğü rüyayı anlatmasını da istedi. Fakat Baysal, "Anlatmayayım rüyalar çok anlatılmaz derler. Ölümü gördüm diyebilirim, ne kadar hafif bir şey olduğunu... Hissettiğim şeyi tarif edemem" yanıtını verdi.


Deniz Baysal daha sonra "Biz TRT Tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı." diyerek hayatını kökten değiştiren diziyi de açıklamış oldu.

Benzer Haberler
Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?” Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?”
Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı
Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı
Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin” Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin”
Ünlülerden 29 Ekim Çıkarması! Sosyal Medya Kırmızı Beyaz Ünlülerden 29 Ekim Çıkarması! Sosyal Medya Kırmızı Beyaz
Merve Özbey’den Kenan Koçak’a Romantik Sürpriz! Merve Özbey’den Kenan Koçak’a Romantik Sürpriz!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi