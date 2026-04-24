Survivor Sahra Işık’tan Annelik İtirafı: "Yorgunluktan Bitiklerdeyim!"

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda kucağına aldığı bebeğiyle yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Hem yeni bir eve taşınma telaşı yaşayan hem de bebeğinin bakımıyla bizzat ilgilenen ünlü fenomen, anneliğin getirdiği tatlı ama zorlu sorumlulukları samimi bir dille anlattı. Işık, paylaşımlarında uykusuzluk ve yoğun tempo nedeniyle yaşadığı fiziksel yorgunluğu gizlemedi.

Haziran Ayında Gelen Mutluluk

Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. Mutlu birlikteliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çift, geçtiğimiz yıl hayranlarına müjdeli haberi vermişti. İkili, 12 Haziran 2025 tarihinde ilk bebekleri Pamir’e kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Doğumdan bu yana vaktinin büyük bir kısmını bebeğine ayıran Işık, annelik deneyimini her anıyla sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Taşınma Telaşı ve Uykusuz Geceler

Çiçeği burnunda anne, şu sıralar hayatının en yoğun dönemlerinden birini geçiriyor. Yeni bir eve taşınma sürecine giren Sahra Işık, bir yandan ev işleriyle uğraşırken diğer yandan bebeğinin bakımıyla ilgileniyor. Sosyal medyadan takipçilerine içini döken ünlü isim, uykusuzluktan dert yandı. Bebeğinin geceleri sürekli yanında uyumak istediğini belirten Işık, bu durumun kendisini çok yorduğunu ifade etti. "Yorgunluktan kendimden geçtim, bitiklerdeyim" sözleriyle yaşadığı süreci özetleyen fenomen, uykusuzluğun kendisinde kombo yaptığını dile getirdi.

"Güçlü Kadınlar İyi Ki Var"

Taşınma sürecindeki nakliyeci, mobilyacı ve boyacı trafiği arasında bebeğinin odasını toplamaya çalışan Sahra Işık, bu tempoyu "delirmelik" olarak nitelendirdi. Kolilerin arasında hem annelik yapıp hem de organizasyonu yönetmeye çalışan Işık, her şeye rağmen moralini yüksek tutmaya çalışıyor. "Neyse güçlü kadınlar iyi ki varlar diyelim. Her şey yoluna girecek" diyerek hem kendine hem de takipçilerine motivasyon verdi. Paylaşımları kısa sürede beğeni toplayan ünlü anne, tüm bu karmaşaya rağmen ailesiyle mutlu pozlar vermeyi ihmal etmedi.