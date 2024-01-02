Survivor reytinglerini gören Acun Ilıcalı zil takıp oynuyor! Ömer ve Kızıl Goncalar pin pişman

Pazartesi reytingleri belli oldu. Muhteşem bir iş yaparak 1 Ocak'ta yayına başlayan Survivor reytingleri salladı. Acun Ilıcalı yine muhteşem bir başarıya imza attı.

Survivor reytinglerini gören Acun Ilıcalı zil takıp oynuyor! Ömer ve Kızıl Goncalar pin pişman
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-01-2024 10:15

Ömer ve Kızıl Goncalar gibi dizilerin yeni bölümü yayınlanmadığı gün, 1 Ocak pazartesi gününe sürpriz yaparak Survivor programı koyan Acun Ilıcalı zil çalıp oynuyor. Pazartesi dizilerine de büyük korku salan

Survivor All Star 2024 ilk bölüm reytingleri salladı. Totalde 8,33 AB 7,86 ve ABC1'de 9,11 reyting alan Survivor tüm branşlarda 1. olmayı başardı. Survivor tarihinin de en büyük açılışlarından birini alan Survivor all Star 2042, dizilere büyük korku verdi.

Ömer ve Kızıl Goncalar dizilerinin yeni bölümü yayınlanmadığı haftada büyük başarı yakalayan survivor 1 Ocak 2024 reyting sonuçlarına damga vurdu.

Selahattin Eyyübi düşüşe geçti!

Survivor başlamasıyla selahattin Eyyubi dizisi Totalde 5,69 reytingle 2. , AB'de 4,67 reytingle 3. ve ABC1'de 5,22 reytingle 3. olabildi. Eyyubi reytingleri düşerken Ömer ve Kızıl Goncalar dizisi gelince neler yapacak merak ediliyor.

Safir reytingleri yükseltti!

Ömer ve Kızıl Goncalar dizisinin olmadığı günde Safir 18. bölümüyle ekranlara geldi. 1 Ocak 2024 tarihinde Safir, Totalde 4,42 reytingle 5. oldu. AB ve ABC'de 12. ve 5. olabildi.

Ömer ve Kızıl Goncalar'a korku saldı!

Survivor yüksek reyting alması ve izleyici çekmesi Kızıl Goncalar ve Ömer dizisine büyük bir korku saldı. Yeni bölümü yayınlamayan kanallar, pişman olmuş gibi duruyor.

Benzer Haberler
Ceza alan Kızıl Goncalar'ın ne zaman ekrana döneceği belli oldu! İşte o tarih... Ceza alan Kızıl Goncalar'ın ne zaman ekrana döneceği belli oldu! İşte o tarih...
Senden Önce'nin ilk fragmanı yayınlandı! Senden Önce'nin ilk fragmanı yayınlandı!
Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'ın afişi yayınlandı! Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'ın afişi yayınlandı!
Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak? Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
Yalı Çapkını dizisinde deprem! Mert Ramazan Demir ayrılıyor! Afra Saraçoğlu'na yeni partner Yalı Çapkını dizisinde deprem! Mert Ramazan Demir ayrılıyor! Afra Saraçoğlu'na yeni partner
Hazar Ergüçlü'den olay yaratan pavyon dansı Hazar Ergüçlü'den olay yaratan pavyon dansı
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!
  • 29-12-2023 11:25

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?