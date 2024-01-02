Survivor reytinglerini gören Acun Ilıcalı zil takıp oynuyor! Ömer ve Kızıl Goncalar pin pişman

Ömer ve Kızıl Goncalar gibi dizilerin yeni bölümü yayınlanmadığı gün, 1 Ocak pazartesi gününe sürpriz yaparak Survivor programı koyan Acun Ilıcalı zil çalıp oynuyor. Pazartesi dizilerine de büyük korku salan

Survivor All Star 2024 ilk bölüm reytingleri salladı. Totalde 8,33 AB 7,86 ve ABC1'de 9,11 reyting alan Survivor tüm branşlarda 1. olmayı başardı. Survivor tarihinin de en büyük açılışlarından birini alan Survivor all Star 2042, dizilere büyük korku verdi.

Ömer ve Kızıl Goncalar dizilerinin yeni bölümü yayınlanmadığı haftada büyük başarı yakalayan survivor 1 Ocak 2024 reyting sonuçlarına damga vurdu.

Selahattin Eyyübi düşüşe geçti!

Survivor başlamasıyla selahattin Eyyubi dizisi Totalde 5,69 reytingle 2. , AB'de 4,67 reytingle 3. ve ABC1'de 5,22 reytingle 3. olabildi. Eyyubi reytingleri düşerken Ömer ve Kızıl Goncalar dizisi gelince neler yapacak merak ediliyor.

Safir reytingleri yükseltti!

Ömer ve Kızıl Goncalar dizisinin olmadığı günde Safir 18. bölümüyle ekranlara geldi. 1 Ocak 2024 tarihinde Safir, Totalde 4,42 reytingle 5. oldu. AB ve ABC'de 12. ve 5. olabildi.

Ömer ve Kızıl Goncalar'a korku saldı!

Survivor yüksek reyting alması ve izleyici çekmesi Kızıl Goncalar ve Ömer dizisine büyük bir korku saldı. Yeni bölümü yayınlamayan kanallar, pişman olmuş gibi duruyor.