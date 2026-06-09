Survivor Nefise’den Nagihan'a Olay Sözler: “Onu Benden Çaldı!”

Nefise Karatay’ın Yunan yarışmacı Fanis ve Nagihan Karadere hakkında yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırdı.

Survivor Nefise’den Nagihan'a Olay Sözler: “Onu Benden Çaldı!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2026 18:29

Survivor 2026 sezonu bu sene bildiğimiz gibi gitmiyor. Yarışma performansından çok yarışmacıların özel hayatları ve aralarındaki ilişkiler konuşuluyor. Son günlerde ise özellikle Nefise Karatay’ın yaptığı açıklamalar ortalığı iyice karıştırmış durumda.

Nefise ve Yunan Yarışmacı İddiaları

Bir süredir Nefise ile Yunan yarışmacı Fanis arasında bir yakınlaşma olduğu konuşuluyordu. Yarışma sırasında ikilinin birbirine yakın davrandığı hatta aralarında bir şeyler olabileceği iddiaları sosyal medyada epey yayılmıştı. Bu söylentiler zamanla daha da büyüdü ve herkes “acaba gerçekten bir şey var mı?” diye konuşmaya başladı.

Sonrasında iş daha da dikkat çekici bir hal aldı. Fanis’in Nefise’yi Dubai’ye davet ettiği iddiası gündeme geldi. Bu detay da dedikoduları iyice alevlendirdi.

Nagihan Gerilimi Tırmandırdı

Tam bu noktada olayın içine bir de Nagihan Karadere girdi. Nefise Nagihan’ın Yunan yarışmacı Fanis konusunda araya girmeye çalıştığını ve bazı şeyleri karıştırdığını dile getirdi. Yani ortalık sadece bir “flört iddiası” olmaktan çıkıp ciddi bir gerilim haline dönüştü.

Nefise’nin açıklamalarına göre bu durum artık sadece yarışma içinde değil özel hayata da yansımış durumda.

“Beni Dubai’ye Çağırdı” Detayı

Nefise yaşananları anlatırken Fanis ile aralarında bir flört başlangıcı olduğunu kabul etti. Hatta Yunan yarışmacının kendisini Dubai’ye davet ettiğini de söyledi. Ona göre bu ortada bir ilgi olduğunu gösteriyordu.

Aynı zamanda Nagihan’ın bu konuya müdahil olmasını gereksiz bulduğunu da ima etti. “Eğer gerçekten bir beğeni olsaydı zaten farklı davranırdı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Şaşırtan Sözler

İşin en çok konuşulan kısmı ise Nefise’nin açıklamaları sırasında yaşandı. Konuşurken oldukça duygusal anlar yaşayan Nefise zaman zaman sert tepkiler de verdi. Sunucu Murat Ceylan ise bu açıklamalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve araya girerek durumu anlamaya çalıştı.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Tüm bu yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimi izleyiciler Nefise’ye hak verirken kimileri ise olayın fazla büyütüldüğünü düşünüyor. Ama net olan bir şey var: Bu sezon Survivor yarışmadan çok ilişkiler ve tartışmalarla konuşuluyor.

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