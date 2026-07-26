Eski Eş Defteri Kapandı! Cansu Tosun'dan Olay Tatil

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in yollarını ayırması magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren ikili ayrılık kararının ardından hayatlarına kendi yollarında devam ediyor. Boşanma sonrası gözlerden uzak kalmayı tercih eden Cansu Tosun ise bu kez Ege tatiliyle gündeme geldi.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a giden ünlü oyuncu yazın tadını doyasıya çıkardı. Gün boyu denizin ve güneşin keyfini süren Tosun, akşam saatlerinde katıldığı partide de enerjisiyle dikkat çekti. Objektiflere yansıyan neşeli halleri sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Kız Arkadaşlarıyla Moral Depoladı

Boşanmanın ardından sık sık yakın arkadaşlarıyla vakit geçiren Cansu Tosun Bodrum tatilinde de aynı rotayı tercih etti. Gün içinde denize girip dinlenen oyuncu akşam olunca arkadaş grubuyla eğlenceye katıldı.

Samimi tavırları ve keyifli görüntüleriyle dikkat çeken Tosun'un oldukça iyi hissettiği gözlerden kaçmadı. Tatil boyunca stres atmaya çalışan oyuncunun moralinin yerinde olduğu yorumları yapıldı.

Oğulları İçin Bir Araya Gelmeye Devam Ediyorlar

Her ne kadar evlilikleri sona ermiş olsa da Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil oğulları Marsel söz konusu olduğunda aynı masada buluşmaya devam ediyor. Çift geçtiğimiz günlerde Marsel'in doğum günü kutlamasında birlikte görüntülenmişti.

Daha önce de oğullarının mezuniyet töreninde bir araya gelen eski eşler, ailece verdikleri karelerle ayrılığın ebeveynlik görevlerini etkilemediğini göstermişti. O dönem paylaştıkları "Aslan gibi bir mezun verdik" notu da takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

İlk Açıklama Dikkat Çekmişti

Boşanmanın ardından ilk açıklama Erkan Kolçak Köstendil'den gelmişti. Oyuncu eski eşiyle ilişkilerinin oğulları Marsel sayesinde sağlıklı şekilde devam ettiğini söylemiş ve "Biz hep beraberiz. Sonuçta Marsel'in annesi ve babasıyız. Her şey yolunda." ifadelerini kullanmıştı.

Görünen o ki Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil evliliklerini bitirmiş olsalar da çocukları için iletişimlerini güçlü tutmaya devam ediyor. Cansu Tosun ise yeni dönemde hem arkadaşlarıyla vakit geçirerek moral topluyor hem yazın tadını Ege'nin güzel koylarında çıkarmayı sürdürüyor.