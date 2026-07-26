Victoria's Secret Meleği Elsa Hosk Evinde Doğum Yaptı! İşte O Anlar

Victoria's Secret modeli Elsa Hosk ikinci kez anne oldu. Evinin bahçesinde suda doğum yapan ünlü model bebeği Flora Blue ile ilk karelerini paylaştı.

Victoria's Secret Meleği Elsa Hosk Evinde Doğum Yaptı! İşte O Anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 11:11

Victoria’s Secret’in dünyaca ünlü modellerinden Elsa Hosk ikinci bebeğini kucağına alarak hayranlarını sevindirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir hamilelik süreci geçiren ünlü model mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştığı sıcacık karelerle duyurdu. Doğumun ardından evinde dinlenirken çekilen fotoğraflarını paylaşan Hosk yeni doğan bebeğini kollarına almış haliyle takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Doğum Tercihi Herkesi Şaşırttı

Elsa Hosk'un en çok konuşulan detayı ise doğum şekli oldu. Ünlü model bebeğini hastanede değil evinin bahçesinde suda dünyaya getirdi. Doğayla iç içe gerçekleşen bu özel anı anlatırken oldukça duygusal ifadeler kullandı.

Paylaşımında "Çiçek perimiz Flora Blue sonunda aramıza katıldı. Bahçede ayın, yıldızların ve sihirli çiçek açan ağacımızın altında dünyaya geldi." sözlerine yer veren Hosk doğumu adeta masalsı bir anı olarak tarif etti. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Hamileliğini Aylar Önce Duyurmuştu

Aslında Elsa Hosk ikinci bebeğinin geleceğinin sinyalini aylar önce vermişti. Nisan ayında Instagram Hikâyeleri'nde paylaştığı aynadan çekilmiş bir fotoğrafla hamile olduğunu açıklamıştı. Belirginleşen karnını gösterdiği kareye "Bebek ve benden günaydın." notunu düşen model o paylaşımıyla da büyük ilgi görmüştü.

Hamilelik boyunca zaman zaman paylaşımlar yapan Hosk süreci oldukça sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Ailelerine Bir Üye Daha Katıldı

2015 yılından bu yana birlikte olan Elsa Hosk ile Tom Daly ilk çocukları Tuulikki'yi 2021 yılında kucaklarına almıştı. Çift, 2025 yılında da evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Şimdi ise ailelerine katılan küçük Flora Blue ile yepyeni bir döneme başlayan ikili mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Elsa Hosk'un doğal doğum tercihi kadar bebeğine verdiği isim ve paylaştığı duygusal mesaj da sosyal medyada uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Benzer Haberler
MasterChef'te Beklenmedik Ayrılık! Somer Şef Resti Çekti MasterChef'te Beklenmedik Ayrılık! Somer Şef Resti Çekti
Buse Terim'den Peş Peşe Kareler! Romantik Not Gündem Oldu Buse Terim'den Peş Peşe Kareler! Romantik Not Gündem Oldu
Jennifer Lopez'ten Yaş Çıkışı! Jennifer Lopez'ten Yaş Çıkışı! "Eskisinden Daha İyiyim"
Daha 17'nin En Çok Konuşulan İsmi Belli Oldu! Şebnem Akkaya Ekranı Salladı! Daha 17'nin En Çok Konuşulan İsmi Belli Oldu! Şebnem Akkaya Ekranı Salladı!
Binlerce Hayran Tek Ses Oldu! Sefo Çorum'u Ayağa Kaldırdı Binlerce Hayran Tek Ses Oldu! Sefo Çorum'u Ayağa Kaldırdı
"Sosyal Pilim Bitti" Dedi! Yasmin Erbil'in Mesajı Gündem Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!