Victoria's Secret Meleği Elsa Hosk Evinde Doğum Yaptı! İşte O Anlar

Victoria’s Secret’in dünyaca ünlü modellerinden Elsa Hosk ikinci bebeğini kucağına alarak hayranlarını sevindirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir hamilelik süreci geçiren ünlü model mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştığı sıcacık karelerle duyurdu. Doğumun ardından evinde dinlenirken çekilen fotoğraflarını paylaşan Hosk yeni doğan bebeğini kollarına almış haliyle takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Doğum Tercihi Herkesi Şaşırttı

Elsa Hosk'un en çok konuşulan detayı ise doğum şekli oldu. Ünlü model bebeğini hastanede değil evinin bahçesinde suda dünyaya getirdi. Doğayla iç içe gerçekleşen bu özel anı anlatırken oldukça duygusal ifadeler kullandı.

Paylaşımında "Çiçek perimiz Flora Blue sonunda aramıza katıldı. Bahçede ayın, yıldızların ve sihirli çiçek açan ağacımızın altında dünyaya geldi." sözlerine yer veren Hosk doğumu adeta masalsı bir anı olarak tarif etti. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Hamileliğini Aylar Önce Duyurmuştu

Aslında Elsa Hosk ikinci bebeğinin geleceğinin sinyalini aylar önce vermişti. Nisan ayında Instagram Hikâyeleri'nde paylaştığı aynadan çekilmiş bir fotoğrafla hamile olduğunu açıklamıştı. Belirginleşen karnını gösterdiği kareye "Bebek ve benden günaydın." notunu düşen model o paylaşımıyla da büyük ilgi görmüştü.

Hamilelik boyunca zaman zaman paylaşımlar yapan Hosk süreci oldukça sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Ailelerine Bir Üye Daha Katıldı

2015 yılından bu yana birlikte olan Elsa Hosk ile Tom Daly ilk çocukları Tuulikki'yi 2021 yılında kucaklarına almıştı. Çift, 2025 yılında da evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Şimdi ise ailelerine katılan küçük Flora Blue ile yepyeni bir döneme başlayan ikili mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Elsa Hosk'un doğal doğum tercihi kadar bebeğine verdiği isim ve paylaştığı duygusal mesaj da sosyal medyada uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.