Burcu Kıratlı'nın Doğum Günü Kareleri Sosyal Medyayı Salladı

Burcu Kıratlı yeni yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı. Kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu geceye damga vurdu.

Burcu Kıratlı'nın Doğum Günü Kareleri Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 10:30

Burcu Kıratlı bu kez yeni bir proje ya da set haberiyle değil doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu 37'nci yaşını ailesi ve en yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Samimi atmosferiyle dikkat çeken gece sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başladı.

Sevdikleriyle bir araya gelen Kıratlı'nın mutluluğu yüzünden okunurken kutlamadan paylaşılan kareler de hayranlarının büyük ilgisini gördü.

Sevdikleri Yanında Oldu

Doğum günü kutlaması İstanbul Yeniköy'de bulunan Azur Balık'ta gerçekleşti. Burcu Kıratlı'yı bu özel gününde ailesi yakın arkadaşları ve en sevdiği kişiler yalnız bırakmadı.

Gece boyunca bol bol sohbet edildi, kahkahalar yükseldi ve doğum günü pastası kesildi. Kutlamaya katılan davetlilerin sıcak tavırları ve samimi görüntüleri gecenin ne kadar keyifli geçtiğini gözler önüne serdi. Burcu Kıratlı da bu özel günü sevdikleriyle birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kırmızı Elbisesiyle Dikkat Çekti

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise oyuncunun tercihi oldu. Burcu Kıratlı doğum günü kutlamasında kırmızı bir elbise giydi. Şık ve zarif kombiniyle davetlilerin beğenisini toplayan oyuncu gecenin yıldızı olmayı başardı.

Doğal güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Kıratlı'nın tarzı sosyal medyada da kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri oyuncunun paylaşımının altına çok sayıda doğum günü mesajı ve iltifat bıraktı.

Yeni Yaşına Mutlu Başladı

37 yaşına giren Burcu Kıratlı'nın neşeli hali gece boyunca dikkatlerden kaçmadı. Yakın çevresiyle birlikte yeni yaşını kutlayan oyuncu oldukça keyifli anlar yaşadı.

Hayranları ise hem doğum gününü kutladı hem yeni projelerini merak ettiklerini dile getirdi. Şimdilik dinlenmenin ve sevdikleriyle vakit geçirmenin tadını çıkaran Burcu Kıratlı yeni yaşına güzel anılar ve bolca tebessümle "merhaba" demiş oldu.

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