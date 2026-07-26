Efecan Dianzenza Her Şeyi İtiraf Etti! "Hayatımın En Büyük Hatası"

Survivor döneminde ortaya atılan ihanet iddialarıyla uzun süre konuşulan Efecan Dianzenza ile Duygu Çavdar cephesinde işler tamamen değişmiş görünüyor. Yıllarca süren ilişkilerini tek celsede bitiren çift yaşananların ardından yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Son katıldıkları röportajda yaptıkları açıklamalar ise "Her şey gerçekten geride mi kaldı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

"Bizim Temelimiz Çok Sağlam"

Duygu Çavdar yaşadıkları süreci dışarıdan görüldüğü kadar basit olmadığını söyledi. İnsanların sadece olayın görünen kısmını bildiğini belirten Çavdar, asıl yaşananları yalnızca kendileri bildiğini ifade etti. Efecan'ı yıllardır tanıdığını söyleyen Çavdar, ilişkilerinin temelinde sevgi olduğunu ve yaşadıkları bu zor dönemi büyük bir sınav olarak gördüğünü anlattı. Ona göre bu sınavı atlatabilmeleri, bağlarını daha da güçlendirdi.

Terapi Hayatını Değiştirdi

Efecan Dianzenza ise yaşadığı psikolojik süreci oldukça açık sözlü bir şekilde anlattı. Uzun yıllar terapiye karşı olduğunu söyleyen ünlü isim yaşadığı ağır dönemden sonra profesyonel destek almaya karar verdiğini belirtti. Hatta bir dönem kendisini çok karanlık bir ruh halinin içinde bulduğunu, terapi sayesinde hayata bakışının tamamen değiştiğini dile getirdi.

Dianzenza, bir gece yaşadığı fiziksel ve duygusal kırılmanın ardından tek isteğinin Duygu'ya sarılmak olduğunu söyledi. Bugün geldiği noktada ise yaşadığı değişimde sevgi, inanç ve terapi desteğinin büyük payı olduğunu düşünüyor.

Eleştirilere Kulak Asmıyorlar

Çift yeniden bir araya geldikten sonra sosyal medyada gelen eleştirilerin de farkında olduklarını söyledi. Ancak Duygu Çavdar, başkalarının birkaç dakikalık yorumlarının kendi hayatlarını belirlemesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Efecan da artık sosyal medyada yapılan yorumlardan etkilenmediğini ve sadece kendi ailesine odaklandığını ifade etti.

Yeni Bir Sayfa Açtılar

Hatırlanacağı üzere Survivor sonrası ortaya atılan ihanet iddialarıyla yollarını ayıran çift uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Efecan Dianzenza'nın pişmanlığını sık sık dile getirmesi özür mesajları paylaşması ve ailesini geri kazanmak istediğini açıklaması dikkat çekmişti. Görünen o ki tüm bu çalkantılı sürecin ardından ikili geçmişi geride bırakıp ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açmaya karar verdi.