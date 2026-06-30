Survivor Nefise Bambaşka Biri Oldu! Şaşırtan Değişim

Survivor 2026’da final öncesi elenen isimlerden biri olan Nefise Karatay yarışmadan ayrıldıktan sonra bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi. Yarışmanın ardından kısa süre içinde sosyal medyaya dönen Karatay imajını değiştirmesiyle dikkat çekti. Özellikle saç renginde yaptığı radikal değişiklik takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

Final Öncesi Vedası

Survivor 2026 sezonunda İstanbul’da yapılacak büyük final öncesi son dörde kalamayan Nefise Karatay yarı final aşamasında yarışmaya veda etmişti. O dönem final heyecanı doruktayken elenmesi hem izleyiciler hem yarışma takipçileri için sürpriz olmuştu.

Finalde ise şampiyonluk kupasını Mert Nobre kaldırmıştı. Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı ise son anlara kadar mücadele eden diğer isimlerdi. Nefise’nin vedası ise Dominik’te duygusal anlara sahne olmuştu.

Sosyal Medyaya Hızlı Dönüş

Yarışmadan ayrıldıktan sonra Nefise Karatay sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Takipçileriyle daha sık paylaşım yapmaya başlayan Karatay özellikle yarışma sonrası süreçte oldukça aktif bir profil çizdi.

Final öncesinde yaptığı bir paylaşımda Ramazan Sarı’ya destek vermesi de dikkat çekmişti. “Sendeyiz Ramo” notuyla yaptığı paylaşım Survivor takipçileri arasında oldukça konuşulmuştu.

İmaj Değişikliği Sürprizi

Tüm bu gelişmelerin ardından Nefise Karatay bu kez imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarını koyu kızıla boyatan Karatay yeni görünümünü Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Nefise’nin yeni halini hem şaşkınlıkla hem beğeniyle karşıladı. Özellikle yarışma dönemindeki doğal görüntüsünden farklı bir stile geçmesi dikkat çekti.

Spor Geçmişiyle Tanınıyor

Nefise Karatay aslında sadece Survivor ile değil spor kariyeriyle de tanınan bir isim. 25 Şubat 2000 doğumlu olan Karatay profesyonel spor hayatı için İstanbul’a gelmiş daha sonra ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşmişti.

Spor kariyerine Fenerbahçe’de başlayan Karatay özellikle uzun atlama ve engelli koşu branşlarında başarılar elde etti. Milli atlet olarak da tanınan Nefise Survivor 2023 sezonunda şampiyonluk yaşayarak büyük bir çıkış yapmıştı.

Yeni Dönem Başladı

Survivor’dan elendikten sonra hem imajını yenileyen hem sosyal medyada daha görünür hale gelen Nefise Karatay için yeni bir dönem başlamış gibi görünüyor. Yarışma sonrası attığı adımlar onun ekran dışında da gündemde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.