Survivor Nagihan göz yaşlarını tutamadı, hüngür hüngür ağladı!

Dokunulmazlık oyununda takım arkadaşı Bozok'un "Atış yaparken Nagihan konuşmasın" dediği anı duyan Nagihan, gözyaşları içinde "Eğer sesimi çıkarırsam, hakkımdan gelirsiniz" diyerek duygularını ifade etti.

Survivor Nagihan göz yaşlarını tutamadı, hüngür hüngür ağladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2024 11:46

Survivor All Star'ın son bölümü, gerginlik dolu anlara sahne oldu.

Dokunulmazlık oyunu sırasında yaşananlar, yarışmanın seyrini değiştirdi.

Bozok, yarışma öncesinde Nagihan'ın konuşmasını istemediğini belirterek takım arkadaşlarına uyarıda bulundu. Ancak bu durum, Nagihan'ı oldukça duygulandırdı.

Nagihan, sağlık çadırına giderek gözyaşları içinde şunları dile getirdi: "Sakatlığımı göz ardı edip, son ana kadar takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak Bozok, sesimi duymak istemiyor. Bu durum beni üzüyor. Benim desteğim istenmiyor mu? Takımıma katkı sağlamak istiyorum ama buna izin verilmiyor. Bu tutum beni incitiyor. Bundan sonra desteğimi esirgemeyeceğim. Eğer düello sırasında sesimi çıkartırsam, hiç kimsenin beni suçlamasına izin vermeyeceğim."

Bu durum, Nagihan'ın takıma olan katkılarını sorgulamasına neden oldu. Kendisini dışlanmış hisseden Nagihan, duygusal anlar yaşadı.

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