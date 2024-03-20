Survivor Nagihan göz yaşlarını tutamadı, hüngür hüngür ağladı!

Survivor All Star'ın son bölümü, gerginlik dolu anlara sahne oldu.

Dokunulmazlık oyunu sırasında yaşananlar, yarışmanın seyrini değiştirdi.

Bozok, yarışma öncesinde Nagihan'ın konuşmasını istemediğini belirterek takım arkadaşlarına uyarıda bulundu. Ancak bu durum, Nagihan'ı oldukça duygulandırdı.

Nagihan, sağlık çadırına giderek gözyaşları içinde şunları dile getirdi: "Sakatlığımı göz ardı edip, son ana kadar takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak Bozok, sesimi duymak istemiyor. Bu durum beni üzüyor. Benim desteğim istenmiyor mu? Takımıma katkı sağlamak istiyorum ama buna izin verilmiyor. Bu tutum beni incitiyor. Bundan sonra desteğimi esirgemeyeceğim. Eğer düello sırasında sesimi çıkartırsam, hiç kimsenin beni suçlamasına izin vermeyeceğim."

Bu durum, Nagihan'ın takıma olan katkılarını sorgulamasına neden oldu. Kendisini dışlanmış hisseden Nagihan, duygusal anlar yaşadı.