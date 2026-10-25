Şarkıcı Nev Son Yolculuğuna Uğurlandı!

57 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Nev, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Süleyman Soylu ve Sunay Akın da katıldı.

Şarkıcı Nev Son Yolculuğuna Uğurlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2026 17:55

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı Nev’den gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. 57 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yazar Sunay Akın da katıldı.

Nev, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süredir hastanede tedavi gören Nev 22 Ekim’de yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberini menajeri İlker Ercan “Çok üzgünüm, kaybettik” sözleriyle duyurdu. Bu haber, Nev’in müziğiyle büyüyen ve şarkılarını yıllardır dinleyen sevenlerini derinden üzdü.

Nev için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törenin ardından sanatçının naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü ve burada toprağa verildi.

Süleyman Soylu da Cenazeye Katıldı

Nev’i son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimler arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Üniversiteden okul arkadaşı olduğu belirtilen Soylu cenaze töreninde sanatçının ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Törene katılan bir diğer isim ise yazar Sunay Akın oldu. Nev’in vefatının ardından müzik dünyasından da çok sayıda isim taziye mesajları paylaştı. Kenan Doğulu, Yalın, Demet Akalın, Ferman Akgül, Bertuğ Cemil ve Aslı Gökyokuş, sanatçıyı anan isimler arasında yer aldı.

Hastanede Tedavi Görüyordu

Nev 3 Eylül’de bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan değerlendirmelerde çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan sanatçı ilk müdahalenin ardından entübe edilmişti. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 22 Ekim’de ikinci kez entübe edilen Nev Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Nev’in Müzik Yolculuğu

Asıl adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı 24 Aralık 1968’de İstanbul’da dünyaya geldi. Müziğe küçük yaşlarda başlayan Nev 2001 yılında yayımladığı “Her Şeye Rağmen” albümüyle geniş kitlelerce tanındı. Özellikle “Zor” şarkısıyla büyük beğeni topladı. “Sen Gibi” ve “Işığım ve Gölgem” gibi eserleriyle de müzikseverlerin gönlünde yer edindi. Ardında unutulmayacak şarkılar bırakan Nev sevenlerinin hafızasında yaşamaya devam edecek.

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