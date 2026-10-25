Güllü Davasında Dikkat Çeken Savunma! Gözler Üst Mahkemede

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Annesini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Gerekçeli kararı incelediklerini belirten avukat dosyadaki bazı delillerin yeterince değerlendirilmediğini savundu. Özellikle olay yerindeki zeminin kaygan olduğu iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

“Zemin Gerçekten Kaygandı” İddiası

Merve Uçanok yaptığı açıklamada olay günü eve gelen kolluk görevlilerinin zeminin kayganlığı hakkında konuştuklarını öne sürdü. Olay yerini inceleyen Cumhuriyet savcısının da zeminin kaygan olduğuna ilişkin bir tespiti tutanağa geçirdiğini iddia etti.

Uçanok ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter’in kardeşi T. Hamza Yağız Gülter’in ifadesinde de evdeki kayganlık sorununa değinildiğini belirtti. Bu ifadede annesi Güllü’nün daha önce kaygan zemin nedeniyle düştüğünün anlatıldığını söyledi.

Kriminal Rapor ve Tanık İfadesine İtiraz

Avukatın itiraz ettiği konulardan biri de Bursa Kriminal Laboratuvarı’nın raporu oldu. Uçanok olaydan yaklaşık bir ay sonra alınan örneklerde zeminde kayganlık oluşturabilecek özel bir madde bulunmadığı yönündeki raporun mahkumiyette etkili olduğunu savundu.

Tanık Sultan Nur Ulu’nun ifadesine de itiraz eden avukat, tanığın daha önce verdiği üç ifadeyle sonraki beyanlarının çeliştiğini ileri sürdü. Uçanok bu ifadenin somut delillerle desteklenmediğini ve mahkumiyete dayanak yapılmasının hukuka aykırı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Gözler Üst Mahkemede

Tuğyan Ülkem Gülter’e 9 Ekim 2026’da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı hukuki başvuru yapılacak.

Uçanok üst mahkemenin kararı yeniden değerlendireceğine inandığını ifade ederek kamuoyuna da masumiyet karinesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. İtirazın nasıl sonuçlanacağı ise yargı sürecindeki yeni gelişmelerle netleşecek.