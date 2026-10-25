Yüzünü ve Boynunu Gerdirdi! Nagihan Karadere Estetik Sonrası Göründü!

Yüz ve boyun germe ameliyatı geçiren Nagihan Karadere son halini paylaştı. “Barbie gibi olacağım” diyen ünlü ismin görünümü sosyal medyada tartışma yarattı!

Yüzünü ve Boynunu Gerdirdi! Nagihan Karadere Estetik Sonrası Göründü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2026 18:30

Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Nagihan Karadere estetik operasyonuyla gündeme geldi. Daha önce yaptırdığı işlemlerle adından söz ettiren ünlü isim yüzünü ve boynunu gerdirmek için yeniden ameliyat masasına yattı. Operasyon öncesinde “Barbie gibi olacağım” diyen Nagihan’ın son hali ise merak konusu oldu. Ünlü yarışmacı beklenen paylaşımını yaptı ve sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.

Yüzünü ve Boynunu Gerdirdi

Survivor performansıyla hafızalara kazınan Nagihan Karadere estetik işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce estetik operasyonları için 750 bin TL harcadığı haberleriyle gündeme gelen Karadere bu kez alt yüz germe ve boyun germe ameliyatı geçirdi.

Operasyon olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Nagihan takipçilerine de haber vermeyi ihmal etmedi. Ünlü isim, paylaşımında “Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe” ifadelerini kullandı.

“Barbie Gibi Olacağım” Demişti

Nagihan’ın ameliyat öncesinde kullandığı “Barbie gibi olacağım” sözleri yeni görünümüne yönelik merakı daha da artırdı. Takipçileri, operasyonun ardından nasıl bir değişim yaşayacağını görmek için ünlü yarışmacının paylaşımlarını beklemeye başladı.

Karadere iyileşme sürecinde yeni bir paylaşım yaparak bandajlarının açıldığını ve dikişlerinin alındığını açıkladı. Böylece merak edilen son görünümünü de takipçileriyle paylaşmış oldu.

Sosyal Medyada Yorumlar Peş Peşe Geldi

Nagihan’ın son paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ancak gelen yorumların hepsi olumlu değildi. Bazı kullanıcılar ünlü yarışmacının yeni görünümünü beğenirken bazıları da yüz hatlarındaki değişimi eleştirdi.

Paylaşımın altına “Çene neden bu kadar sivri?”, “Barbie olmamış sanki” ve “Yazık, kendine ne yaptı” gibi yorumlar yazıldı. Nagihan’ın estetik sonrası görünümü hakkındaki tartışmalar sürerken ünlü ismin bundan sonraki paylaşımlarında nasıl görüneceği de merak ediliyor.

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