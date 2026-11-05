Survivor Nagihan Estetik Sonrası Bandajsız Hallerini Paylaştı: "Barbie Gibi Olacağım!"

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere boyun ve alt yüz germe ameliyatı sonrası bandajsız halini paylaştı. Dikişleri alınan ünlü ismin paylaşımı ikiye böldü.

Survivor Nagihan Estetik Sonrası Bandajsız Hallerini Paylaştı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 16:50

Survivor 2026 yarışmasında elde ettiği ikincilikle adından sıkça söz ettiren eski milli atlet Nagihan Karadere magazin gündeminden düşmüyor. Yarışmanın ardından hız kesmeden estetik operasyonlar masasına yatan 42 yaşındaki ünlü isim bu kez boyun germe ve alt yüz germe ameliyatı geçirdi. Operasyonun üzerinden henüz üç gün geçmesine rağmen bandajsız ilk halini takipçileriyle paylaşan Karadere, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

"Sanat Eseri Gibi"

Ameliyatını sevenlerine "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum" sözleriyle duyuran ve operasyon sürecini şeffaf bir şekilde paylaşan Nagihan Karadere hızla iyileşme sürecine girdi. Operasyondan sadece üç gün sonra bandajları açılan ve dikişleri alınan eski milli atlet ayna karşısında verdiği yeni pozları sosyal medya hesabından yayımladı.

Sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve operasyonu "Sanat eseri gibi bir işlem" sözleriyle tanımlayan Karadere iyileşme sürecine dair yaptığı iddialı açıklamada "Günler sonra Barbie gibi olacağım" ifadelerini kullandı. Takipçilerinden gelen yoğun "maşallah" temennilerine de kayıtsız kalmayan ünlü isim "O zaman bir maşallahınızı alırım" diyerek karşılık verdi. Daha önce geçirdiği operasyonlar için toplamda 750 bin TL harcadığını açıklayan Karadere’nin bu son paylaşımı kısa sürede magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Nagihan Karadere’nin bandajsız ve henüz iyileşme sürecinin başındayken yaptığı bu cesur paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi takipçiler ünlü ismin yeni halini beğenirken pek çok kullanıcı ise operasyon sonrası yüz hatlarındaki değişime dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

Paylaşıma gelen yorumlar arasında "Çene neden bu kadar sivri?", "Barbie olmamış sanki" ve "Yazık kendine ne yaptı?" gibi eleştirel sesler yükselirken, bazı hayranları ise sürecin tamamlanması gerektiğini belirterek destek mesajları iletti. Ödem ve şişliklerin inmesinin ardından Nagihan Karadere'nin nihai görünümünün nasıl olacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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