Survivor Finalisti Batuhan Karacakaya'dan Romantik Paylaşım: Sevgilisi Sinem Akar'la Poz Verdi

Survivor 2025 finalisti Batuhan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile yeni romantik pozunu paylaştı. Karacakaya, Survivor 2026'da yer almayacağını da açıklamıştı.

Survivor Finalisti Batuhan Karacakaya'dan Romantik Paylaşım: Sevgilisi Sinem Akar'la Poz Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-11-2025 14:00

Survivor 2025 yarışmasını ikinci olarak tamamlayan oyuncu Batuhan Karacakaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Karacakaya, yarışmanın ardından kavuştuğu sevgilisi Sinem Akar ile yeni bir karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 28 yaşındaki oyuncu, daha önce Survivor 2026 kadrosunda yer almayacağını da açıklamıştı.

 

Aşk-ı Memnu'dan Survivor'a Uzanan Kariyer

Oyunculuk kariyerine Kanal D ekranlarında yayımlanan ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteriyle başlayan Batuhan Karacakaya, daha sonra Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Karacakaya, katıldığı Survivor 2025 sezonunu ikinci olarak tamamlayarak büyük bir başarı göstermişti.

 

İlişkilerinin İkinci Yılını Kutladılar

Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasının bitmesinin ardından kız arkadaşı Sinem Akar'a kavuşmanın sevincini yaşamıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin ikinci yılını kutladı. Sinem Akar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seninle en güzel iki yıl" notuyla romantik bir mesaj yazmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Karacakaya, son olarak sevgilisi Sinem Akar ile birlikte çekilen yeni bir fotoğrafı sevenleriyle paylaştı. Bu arada, Survivor 2026 kadrosu belli olurken Batuhan Karacakaya, daha önce yaptığı bir açıklamayla yeni sezonda yer almayacağını da duyurmuştu.

Benzer Haberler
Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı
Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil” Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil”
Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
  • 25-11-2025 16:40

Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
  • 25-11-2025 12:52

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
  • 25-11-2025 15:08

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı