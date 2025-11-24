Survivor Finalisti Batuhan Karacakaya'dan Romantik Paylaşım: Sevgilisi Sinem Akar'la Poz Verdi

Survivor 2025 yarışmasını ikinci olarak tamamlayan oyuncu Batuhan Karacakaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Karacakaya, yarışmanın ardından kavuştuğu sevgilisi Sinem Akar ile yeni bir karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 28 yaşındaki oyuncu, daha önce Survivor 2026 kadrosunda yer almayacağını da açıklamıştı.

Aşk-ı Memnu'dan Survivor'a Uzanan Kariyer

Oyunculuk kariyerine Kanal D ekranlarında yayımlanan ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteriyle başlayan Batuhan Karacakaya, daha sonra Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Karacakaya, katıldığı Survivor 2025 sezonunu ikinci olarak tamamlayarak büyük bir başarı göstermişti.

İlişkilerinin İkinci Yılını Kutladılar

Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasının bitmesinin ardından kız arkadaşı Sinem Akar'a kavuşmanın sevincini yaşamıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin ikinci yılını kutladı. Sinem Akar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seninle en güzel iki yıl" notuyla romantik bir mesaj yazmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Karacakaya, son olarak sevgilisi Sinem Akar ile birlikte çekilen yeni bir fotoğrafı sevenleriyle paylaştı. Bu arada, Survivor 2026 kadrosu belli olurken Batuhan Karacakaya, daha önce yaptığı bir açıklamayla yeni sezonda yer almayacağını da duyurmuştu.