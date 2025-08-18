Survivor Ayşe Yüksel’den Diyet Sırrı: 1 Haftada 2.5 Kilo Verdi!

Ayşe Yüksel, ketojenik diyetle 1 haftada 2.5 kilo verdi! Sosyal medya hesabından beslenme düzenini açıklayan Survivor yıldızı çok konuşuldu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2025 16:12

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel, son günlerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel yarışmacı, ketojenik diyete başladığını ve yalnızca bir haftada 2.5 kilo verdiğini açıkladı. Takipçileriyle samimi bir şekilde dertleşen Yüksel, hem beslenme tarzını hem de kilo verme sürecini detaylı şekilde paylaştı.

Ayşe Yüksel’in Ketojenik Diyet Deneyimi

Ayşe Yüksel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada yaklaşık bir haftadır ketojenik diyet uyguladığını belirtti. Bu süreçte karbonhidrat tüketmeyi tamamen bıraktığını söyleyen Yüksel, protein ağırlıklı beslenmeye yöneldiğini vurguladı.

"Bir haftadır karbonhidrat tüketmiyorum. Olabildiğince protein tüketmeye çalışıyorum. Yediğim şeylerin kalorisi sağlıklı olduğu için bana güzel bir şekilde dönüyor," diyerek beslenme düzenini özetledi.

Sosyal Medyada Diyet Paylaşımı

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yüksel, takipçilerine bu sürecin sonuçlarını düzenli olarak paylaşacağını söyledi. Diyetin ilk haftasında 2.5 kilo veren yarışmacı, "Şimdilik gayet güzel gidiyor, haftanın devamını da paylaşacağım" ifadeleriyle sürece dair motivasyonunu paylaştı.

Özel Hayatı da Gündemde

Yüksel’in özel hayatı da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Uzun süredir Sercan Saray ile mutlu bir birliktelik sürdüren yarışmacı, Survivor döneminde aldığı destekle de çok konuşulmuştu.

Hem diyetiyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ayşe Yüksel, hayranlarının yakın takibinde olmaya devam ediyor.

