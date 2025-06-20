Survivor Aycan Yanaç Çeşme Tatilinde Suda Jimnastik Yaptı!

Aycan Yanaç, Çeşme tatilinde suda jimnastik yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Ünlü isim enerjisiyle dikkat çekti.

Survivor Aycan Yanaç Çeşme Tatilinde Suda Jimnastik Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2025 13:03

Survivor” yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aycan Yanaç, yoğun geçen ayların ardından tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Başarılı sporcu ve fenomen isim, bu yaz için rotasını Çeşme’ye çevirdi. Enerjisi ve neşesiyle dikkat çeken Aycan Yanaç, Çeşme’de unutulmaz bir tatil geçiriyor.

Dalyan’da Eğlenceli Anlar

Tatili boyunca pozitif enerjisini etrafına yayan Aycan Yanaç, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte Dalyan The Beach of Momo’da görüntülendi. Suyun içinde yaptığı jimnastik hareketleriyle arkadaşlarını kahkahaya boğan Yanaç, sporcu kimliğini tatilde de yansıttı. Yanaç’ın suda sergilediği eğlenceli hareketler, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

Deniz Keyfi ve Güneşlenme Molası

Denizin serin sularında keyifli anlar yaşayan Aycan Yanaç, spor ve eğlenceyi bir arada yaşadı. Jimnastik gösterisinin ardından şezlonguna geçen Yanaç, güneşin tadını çıkardı. Doğallığı ve enerjisiyle hayranlarının beğenisini kazanan ünlü isim, tatil boyunca paylaşımlarıyla da takipçilerini sevindirmeye devam ediyor.

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