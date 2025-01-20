Survivor All Star 2025’te şaşırtan veda: Kaan Kazgan yarışmaya erken veda etti

Survivor All Star 2025’te heyecan dolu mücadeleler sürerken, pazar akşamı yaşanan eleme gecesi herkesi şaşırttı. MMA dövüşçüsü ve yarışmanın iddialı isimlerinden Kaan Kazgan, Melih ile çıktığı düelloda rakibine mağlup olarak adaya veda eden isim oldu.

Survivor’ın ilk fragmanlarında rakiplerine meydan okuyarak “Şov başlasın” diyen Kaan Kazgan’ın erken elenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, “Bu kadar iddialı bir yarışmacının elenmesi sürpriz oldu” yorumlarında bulunurken, bazıları da performansı hakkında eleştirilerde bulundu.

Melih-Kaan düellosunda üstün gelen Melih, yarışmaya devam etmenin sevincini yaşarken Kaan’ın vedası hem takım arkadaşları hem de hayranları için beklenmedik bir an oldu. Yarışmanın erken favorilerinden biri olarak gösterilen Kaan Kazgan’ın elenmesi Survivor tarihindeki sürpriz vedalar arasında yerini aldı.