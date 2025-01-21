Survivor All Star 2025’te aşk dedikoduları: Adem Kılıçcı ve Senem Genç...

Survivor All Star 2025’te aşk iddiası gündem oldu.

Survivor All Star 2025’te aşk dedikoduları: Adem Kılıçcı ve Senem Genç...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2025 09:19

Survivor All Star 2025, heyecan dolu parkurları kadar yarışmacılar arasındaki ilişkilerle de dikkat çekiyor. Bu yılın ilk aşk iddiası, güçlü performansı ve liderliğiyle tanınan Adem Kılıçcı ile yarışmaya yedeklerden katılan Senem Genç arasında çıktı.

Sosyal medyada gündeme oturan bu söylentilerin fitilini ateşleyen, ikilinin yarışma öncesi arkadaş ortamında birlikte çekilmiş samimi pozları oldu. Yarışma boyunca Adem’in Senem’e destek olması ve onu sık sık savunması, dikkatli gözlerden kaçmadı. Survivor fanları bu durumun bir tesadüf olmadığını düşünerek, “Yılın ilk Survivor aşkı” yorumları yapmaya başladı.

Geçen yıl Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre Özden arasındaki samimiyetle çok konuşulan Survivor, bu yıl da aşk dedikodularıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

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