Survivor 2026'da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Survivor 2026'da kim elendi? Selen Görgüzel mi, Gözde mi? Survivor'ın ilk haftasında adaya veda eden isim belli oldu. Gönüllüler takımı Selen Görgüzel'i neden istemedi? İşte eleme gecesinin tüm detayları...

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
Yayın Tarihi : 05-01-2026 10:05

Dominik Cumhuriyeti’nde heyecanla başlayan Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler macerasında, ilk yolcu belli oldu. Yarışmanın ilk haftasında yaşadığı tartışmalar ve performansıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, adaya veda eden ilk isim olarak tarihe geçti.

Düelloda Kaybetti, Konseyde Yıkıldı

4 Ocak Pazar gecesi ekrana gelen eleme konseyinde nefesler tutuldu. Hafta içinde Seren Ay ile girdiği sert polemiklerle enerjisini kaybeden Selen Görgüzel, çıktığı eleme düellosunda rakiplerine boyun eğerek sonuncu oldu. Ancak Survivor 2026’nın yeni kuralı, ona son bir şans kapısı aralamıştı.

Gönüllüler Takımı "Hayır" Dedi

Yeni formata göre, elenen ismin Gönüllüler takımına geçip geçmeyeceğine rakip takım karar veriyordu. Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımına Selen’i aralarında görmek isteyip istemediklerini sordu.

  • Karar: Gönüllüler takımı, takım uyumunu bozabileceği gerekçesiyle Selen Görgüzel'i istemediklerini belirtti.

  • Sonuç: Bu kararın ardından Selen Görgüzel için Survivor defteri tamamen kapandı.

Gözyaşlarıyla Veda Etti

Elenmesi kesinleşen ünlü şarkıcı, duygusal anlar yaşadı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamayan Görgüzel, "Survivor ruhunu yaşamak istiyordum ama buraya kadarmış. Herkese başarılar diliyorum" diyerek meşalesini söndürdü.

