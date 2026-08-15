Sürpriz Kariyer Hamlesi: Hande Erçel Evini Tuttu Ay Sonu Londra'ya Gidiyor!

Ekranların sevilen ve başarılı yüzü Hande Erçel kariyerinde yepyeni ve cesur bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yalnızca oyunculuk performansıyla değil yaratıcı dünyasıyla da adından söz ettirmek isteyen ünlü isim kendi yazdığı hikayeleri dijital platformlarda dizi projesine dönüştürmek üzere kolları sıvadı. Senaryo kurgusu ve dil eğitimi almak üzere Ağustos ayının sonunda Londra'ya gitmeye hazırlanan güzel oyuncunun bu hamlesi magazin kulislerinde büyük heyecan yarattı.

Kamera Arkasına Geçiyor: 1 Yılda 6-7 Hikaye Yazdı!

Elele dergisinden usta gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre bir süredir sessiz sedasız kendi hikaye taslaklarını kaleme alan Hande Erçel bu tutkusunu profesyonel bir boyuta taşıma kararı aldı. Hayal dünyasındaki metinleri deneyimli senaryo ekipleriyle birlikte uyarlayarak dev dijital platformlara sunmayı hedefleyen ünlü oyuncunun son bir yıl içinde büyük kısmı dram türünde olan 6 ila 7 farklı öykü dosyasını tamamladığı öğrenildi.

Londra'da Yaratıcı Yazarlık Ve Senaryo Eğitimi Alacak

Vizyonunu geliştirmek ve kalemini daha da güçlendirmek isteyen Erçel Ağustos ayının son günlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya uçacak. Yurt dışı macerası süresince yabancı dil pratiğini ilerletecek olan güzel oyuncu aynı zamanda prestijli bir eğitim kurumunda yaratıcı yazarlık ve senaryo kurgusu üzerine yoğun bir akademik program alacak.

En Büyük Destekçisi Yapımcı Sevgilisi Onur Güvenatam!

Hande Erçel'in kariyerindeki bu üretken ve cesur dönüşümde en büyük manevi destekçisi ise özel hayatındaki partneri oldu. Ünlü yapımcı sevgilisi Onur Güvenatam, Erçel'in yazarlık yolculuğundaki heyecanına ortak olarak sektördeki tecrübeleriyle ona en büyük motivasyon kaynağı haline geldi.

Görünen o ki yakın gelecekte Hande Erçel'i sadece ekran önündeki büyüleyici performansıyla değil jeneriklerde senarist ve hikaye yazarı kimliğiyle de sık sık göreceğiz.