Hazar Ergüçlü'den Mabel Matiz'e İsyan Dolu Destek: "Yakasından Düşsünler!"

Mabel Matiz'in Ha Leylim klibine soruşturma açılıp erişim engeli getirildi. Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü "Mabel'in yakasından düşsünler" diyerek tepki gösterdi.

Hazar Ergüçlü'den Mabel Matiz'e İsyan Dolu Destek:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 12:43

Türk pop müziğinin en özgün, cesur ve başarılı isimlerinden Mabel Matiz (Fatih Karaca) yeni şarkısı Ha Leylim ile müzik listelerindeki başarısından ziyade hakkında başlatılan yeni bir hukuki süreçle magazin ve sanat dünyasının gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıl Perperişan adlı şarkısı nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan ve 8 Mayıs 2026 tarihinde beraat eden usta sanatçı aradan sadece 3 ay geçtikten sonra bu kez Ha Leylim şarkısının sözleri ve klibi gerekçe gösterilerek aynı suçlamayla yeniden soruşturma geçirmeye başladı.

Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Ve Başsavcılık Soruşturması

Söz ve müziği kendisine ait olan Ha Leylim şarkısını 11 Ağustos 2026 tarihinde retro bir düğün konseptinde hazırlanan özel klibiyle dinleyicileriyle buluşturan Mabel Matiz'e klipte Seda Sayan Çağlar Ökten ve Hazal Türesan gibi ünlü isimler eşlik etmişti. Ancak şarkının ve klibin yayınlanmasının hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında müstehcenlik iddiasıyla ünlü sanatçı hakkında resen soruşturma başlattı. Gelişmelerin ardından İfade Özgürlüğü Derneği şarkının resmi video klibine Türkiye'den erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Hazar Ergüçlü'den Tek Cümlelik Sert Tepki: Mabel'in Yakasından Düşsünler!

 

Mabel Matiz'in kısa süre içerisinde ikinci kez benzer bir suçlamayla karşı karşıya kalması sosyal medyada ve sanat camiasında büyük tepki topladı. Sanatçıya peş peşe destek mesajları yağarken son dönemde İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle fırtınalar estiren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü de sessiz kalmadı.

Soruşturma haberini kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşan Ergüçlü paylaşımına düştiği "Mabel'in yakasından düşsünler." notuyla tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılırken sanat dünyasından Mabel Matiz'e verilen desteğin sembollerinden biri haline geldi.

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