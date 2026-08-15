Reha Muhtar'ın Dev Serveti Belli Oldu! Yalı, Evler Ve Bankadaki Yüklü Mevduat...

3 Haziran 2026 tarihinde 66 yaşında hayatını kaybeden Türk televizyonculuğunun efsanevi ismi Reha Muhtar'ın aramızdan ayrılışının üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Yaşadığı ağır sağlık sorunlarının ardından veda eden usta gazetecinin arkasında bıraktığı devasa mal varlığı ve vasiyetinin detayları magazin ve hukuk kulislerini hareketlendirdi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre,Boğaz'daki yalıdan yurt dışındaki gayrimenkullere ve bankadaki yüklü mevduat hesaplarına kadar uzanan zengin mirasın tüm ayrıntılarının Eylül ayının ilk haftasında netleşmesi bekleniyor.

Sessizlik Eylül Ayında Bozulacak: O Vasiyette Ne Var?

Haber spikerliği ve kendine has programcılığıyla 1990'lı ve 2000'li yıllara damga vuran Reha Muhtar kariyeri kadar özel hayatıyla da hep gündemdeydi.

Çocuklarının annesi Deniz Uğur ile geçmişte yaşadığı fırtınalı süreçte sosyal medyadan "Sevenlerime vasiyetimdir" diyerek Deniz Uğur'un cenazesine katılmamasını isteyen ünlü gazetecinin resmi vasiyetnamesinin içeriği büyük bir merakla bekleniyor. Nitekim Deniz Uğur da merhum gazetecinin cenaze törenine katılmamıştı.

Eylül başında açıklanacak resmi belgelerle birlikte mirasın kime nasıl dağıtılacağı resmen netlik kazanacak.

Boğaz'da Yalı Yeniköy'de Evler ve Yurt Dışı Mülkü!

Basına yansıyan iddialara göre Reha Muhtar'ın yıllar süren ekran kariyeri boyunca biriktirdiği servetinin büyük bölümünü gayrimenkul yatırımları oluşturuyor. Kulislerde konuşulan o kabarık mal varlığı listesi ise epey dikkat çekici:

Baltalimanı'nda Boğaz manzaralı yalı

Yeniköy'de iki ayrı ev

Düzenli kira getirisi olan 3 daire

Yurt dışında bir gayrimenkul

Banka hesaplarında yüksek miktarda mevduat

Dev Servet Kimler Arasında Paylaşılacak?

Bu dev servetin paylaşımında gözler doğal olarak Reha Muhtar'ın çocuklarına çevrilmiş durumda.

Deniz Uğur ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz yasal ve biyolojik mirasçılar olarak listenin en başında yer alıyorlar.

Kamuoyunda sıklıkla manevi kızı olarak bilinen Ayşe Nazlı'nın durumu ise tamamen hukuki bir detayda gizli. Türk Miras Hukuku'na göre Reha Muhtar tarafından resmi evlat edinme gerçekleştiyse Ayşe Nazlı da öz çocuklarıyla birebir eşit hakka sahip olacak. Ancak resmi bir evlatlık bağı kurulmadıysa mirastan pay alabilmesi tamamen vasiyetnameden çıkacak karara bağlı. Bakalım Eylül ayında açılacak o vasiyetnameden nasıl bir tablo çıkacak?