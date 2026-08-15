Acı Haberi Kameralar Karşısında Almıştı! Devrim Özkan'dan Yürek Burkan Paylaşım...

Filminin basın toplantısında babaannesinin vefat haberini alan Devrim Özkan gözyaşlarına boğuldu. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımı duygulandırdı.

Acı Haberi Kameralar Karşısında Almıştı! Devrim Özkan'dan Yürek Burkan Paylaşım...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 13:19

Başarılı ve güzel oyuncu Devrim Özkan başrolünü üstlendiği heyecanla beklenen Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin basın toplantısında aldığı acı haberle derin bir üzüntü yaşadı. Kameraların karşısında filmi ve heyecanını anlatmaya hazırlanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu babaannesinin vefat ettiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti.

Bu Film Onun Ruhuna Gitsin

Basın davetinde aldığı acı haberle sarsılan Devrim Özkan profesyonelliğini koruyarak programı zorlukla tamamladı. Yaşadığı büyük üzüntüye rağmen duygularını kontrol etmeye çalışan genç oyuncu, basın mensuplarına ve salondakilere seslenerek "Bugün babaannemi kaybettim ama bu film onun ruhuna gitsin" sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

Sosyal Medyadan Yürek Burkan Paylaşımlar

Yaşadığı büyük kaybın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan güzel oyuncu kendisine destek olan ve başsağlığı dileklerini ileten hayranlarına teşekkür etti. Babaannesine olan sevgisini ve özlemini dile getiren Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Babaannem çok kıymetli bir insandı. Allah bütün sevdiklerimize uzun, güzel, sağlıklı ömürler nasip etsin. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun meleğim."

Çocukluk Fotoğrafıyla Duygulandırdı

Acısı taze olan ünlü oyuncu kısa süre sonra sosyal medya hesabından yürekleri burkan bir paylaşımda daha bulundu. Babaannesinin kucağında çekildiği bir çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Devrim Özkan kareye sadece "Canım babaannem" notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu anlamlı ve duygu dolu paylaşımı kısa sürede takipçileri ve sevenleri tarafından binlerce taziye ve destek mesajıyla karşılandı.

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