'Sürgün'de Cemal Süreya sürprizi

Tuğba Özerk, yeni projesi 'Sürgün'ü şarkı sözü yazmaya başladığı ilk yıllarda kendisine ilham kaynağı olan ünlü şair Cemal Süreya'nın anısına ithaf etti.

'Sürgün'de Cemal Süreya sürprizi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 22-03-2024 12:17

Sanatçıya klibinde Cemal Süreya'nın 'Sevda Sözleri' kitabı da eşlik etti. Tuğba Özerk'in sözü ve müziği kendisine ait 'Sürgün' şarkısı, Özerk Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor.  

5 MİLYONLUK SET TAKTI 

Düzenlemesi aranjör Murat Yeter'e ait şarkının video klibini ise yönetmen Erkan Nas, Medya Gama Stüdyoları'nda çekti. Özerk fotoğrafları için de Hakan Güngörmez'in objektifine poz verdi. Klip çekiminde styling Denizcan Kutlu koordinatörlüğünde Gülistan Akkaya imzalı kostümleri giyen Tuğba Özerk, 5 milyon lira değerinde Top Hills koleksiyonunda bir pırlanta set taktı.

 

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