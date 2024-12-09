Süperstar'dan süper sahne

Ajda Pekkan, İzmir'de özel bir gecede sahne aldı. Süperstar performansıyla göz doldurdu.

Süperstar'dan süper sahne
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2024 18:30

Ajda Pekkan, İzmir'de özel bir gecede sahne aldı. Süperstar, izleyenlerin bir an olsun oturmadığı, tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği efsane repertuvarı ile yine büyüleyiciydi. “Kimler Geldi, Düşünme Hiç, Son Yolcu, Eğlen Güzelim” gibi nostaljik şarkıların yanı sıra, arabesk müziğin unutulmazlarından “Batsın Bu Dünya ve Dilek Taşı" eserlerini de seslendiren zamansız sanatçı izleyenlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı.



Geniş repertuvarında yer alan eserlerle kendisini dinleyenleri eğlenceye ve dansa doyuran Ajda Pekkan, sahnesiyle olduğu kadar kostümleriyle de göz alıcıydı. İlk gün giydiği mavi payetli ve göğüs dekolteli, kollarında ve pantolon paçalarında tüy detayları bulunan bir tulum giyen eşsiz sanatçı sahnede ışıl ışıldı.

Süperstar İkinci gün ise Burcu Sedef imzalı kostümüyle, beyazlar içinde tüm zarafeti ile moda ikonlarına taş çıkardı. Maksi boy beyaz tül üzerine işlemelerle hareketlendiren elbise, omuz ve bir kolunda kullanılan peluş detaylarıyla nefes kesiciydi. Ajda Pekkan iki gece üst üste verdiği konser serisiyle hem sahne enerjisi hem de dillere destan güzelliği ile süperstarlığının hakkını bir kez daha verdi.

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