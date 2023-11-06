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Süperstar'dan Akdeniz çıkarması

Türk pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor.

Süperstar'dan Akdeniz çıkarması
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 06-11-2023 15:50

Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği etkinlikte önceki akşam Antalya Açıkhava'da sahne alan Ajda Pekkan, Sold Out konserine bir yenisini daha ekledi.

Günler öncesinden tüm biletleri tüketen Süperstar'ın hayranları konserden saatler öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Burcu Sedef’in tasarladığı sahne kostümü ile göz kamaştıran Pekkan, eşsiz sahne performansı, güçlü yorumu ve muhteşem enerjisiyle adeta Antalya’yı salladı.

Kendisini dinlemeye gelen izleyicilerin yoğun ilgisinden dolayı hayranlarına teşekkür eden Ajda Pekkan, yoğun istek üzerine iki kere bis yaparak sevilen şarkılarını konser alanını tıklım tıklım dolduran sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Öte yandan konserlerine kaldığı yerden devam edecek olan Süperstar, 11 Kasım Adana’da 17 Kasım’da ise İstanbul Zorlu Psm’de sahne alacak.

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