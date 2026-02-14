Süperstar’dan 80. Yaş Mesajı: "Varlığınız Benim İçin En Değerli Hediye"

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, 80. yaş gününü kutlayarak zamana meydan okumaya devam ediyor. Yeni yaşına kardeşi Semiramis Pekkan ile giren usta sanatçı, sosyal medya üzerinden paylaştığı kutlama kareleri ve duygusal mesajıyla hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Kardeşiyle Birlikte Kutlama Yaptı

Ajda Pekkan, doğum günü vesilesiyle kardeşi Semiramis Pekkan ile bir araya geldiği özel anları takipçileriyle paylaştı. İkilinin neşeli ve şık halleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medyada "Efsane kardeşler" yorumları yapıldı.

"Varlığınız En Değerli Hediye"

Süperstar, kendisine gelen binlerce tebrik mesajı ve iyi dilek için paylaştığı teşekkür notunda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetlilerim, Doğum günümde paylaştığınız tüm içten mesajlarınız, aramalarınız ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ederim. Enerjiniz, sıcaklığınız ve samimi duygularınız beni her zaman olduğu gibi çok mutlu etti. Varlığınız ve sevginiz benim için en değerli hediye. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

Zamansız İkon 80 Yaşında

Müzik kariyerine sığdırdığı sayısız hit ve ikonik tarzıyla Türkiye'nin en büyük yıldızlarından biri olan Ajda Pekkan, 80. yaşına girmesine rağmen sahne enerjisi ve dinç görünümüyle ilham vermeye devam ediyor. Hayranları, sosyal medya üzerinden "Daha nice yıllara Süperstar" mesajlarıyla sanatçıya olan sevgilerini dile getirdi.