Süperstar Ajda Pekkan’dan Adana'da Müzik Ziyafeti

Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan enerjisi ve sesiyle bir kez daha hayranlarını büyüledi. Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Süperstar, Adana’ya unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne Performansı Ayakta Alkışlandı

Müzik kariyerinde sayısız başarıya imza atan Ajda Pekkan, sahneye çıktığı anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Sevilen şarkılarını Adanalı hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı, sahnedeki enerjisi ve profesyonelliğiyle izleyenleri mest etti. Her parçada sahneye tutkuyla bağlandığını hissettirdi.

Gülşah Saraçoğlu İmzası Taşıyan Kıyafetiyle Göz Kamaştırdı

Konser boyunca yalnızca sesi değil, tarzıyla da konuşulan Ajda Pekkan, gecede Gülşah Saraçoğlu tasarımı bir kıyafet tercih etti. Işıltılı elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, sahnede hem müziğiyle hem şıklığıyla fark yarattı.

Kalpten Teşekkür

Konser sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ajda Pekkan, “Bu gece sahnede kalbimle söyledim. Her anı unutulmazdı” diyerek duygularını hayranlarıyla paylaştı. Bu samimi mesaj, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Adanalı Hayranlarıyla Bambaşka Bir Gece

Adana’da sahne almanın kendisi için çok özel olduğunu belirten Süperstar, konser sonunda seyircilere teşekkür etti. Gecenin sonunda dinleyiciler, sanatçının performansına dakikalarca ayakta alkışla karşılık verdi.