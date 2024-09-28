Sümeyye Aydoğan'ın yeni proje heyecanı

Son olarak Gaddar dizisinde rol alan Sümeyye Aydoğan ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Sümeyye Aydoğan'ın yeni proje heyecanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2024 14:50

Geçen sezon Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Sümeyye Aydoğan, kariyerine hem oyunculuk hem de dil alanında yatırım yapmaya devam ediyor. Gaddar dizisindeki başarısının ardından Aydoğan, yeni projelere ara vermeden atılmak yerine İngiltere’ye giderek bir süre dinlenmeyi ve İngilizcesini geliştirmeyi tercih etti.

İngiltere dönüşü İstanbul’a gelen güzel oyuncu, oyuncu koçundan eğitim alarak oyunculuk yeteneklerini daha da pekiştirdi. İçine sinen bir proje bulduğu an ekranlara dönmek istediğini belirten Aydoğan, hayranlarını heyecanlandırdı. Şimdi herkes, başarılı oyuncunun hangi projeyle geri döneceğini merakla bekliyor.

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